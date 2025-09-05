गेहूं, रागी या क्विनोआ... किस आटे की रोटी खाने से शरीर रहेगा चकाचक?
Saumya Tripathi
Sep 05, 2025
लोग खुद को फिट और हेल्दी रखने के लिए हेल्दी डाइट लेते हैं.
लेकिन अक्सर मन में सवाल आता है कि सेहत के लिए किस आटे की रोटी सबसे फायदेमंद होती है.
तो चलिए आपको बताते हैं आटे की अलग-अलग वैरायटी और उनके फायदों के बारे में...
ज्वार की रोटी-
ज्वार की रोटी ग्लूटन-फ्री होती है. वहीं इसमें कैल्शियम और आयरन अच्छी मात्रा में मौजूद होते हैं.
बाजरे की रोटी-
बजारा ग्लूट-फ्री के साथ मैग्नीशियम और फाइबर का अच्छा सोर्स है. यह दिल और हड्डियों के लिए फायदेमंद होता है.
रागी की रोटी-
रोगी की रोटी में ग्लूटन नहीं होता है. यह कैल्शियम और प्रोटीन का अच्छा सोर्स है. यह बच्चों के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है.
कुट्टू या सिंघाड़े की रोटी-
कुट्टू या सिंघाड़ा ग्लूटन फ्री होता है. इसकी रोटी खाने से आपको तुरंत एनर्जी मिलती है.
क्विनोआ की रोटी-
क्विनोआ की रोटी सेहत के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है. ग्लूटन-फ्री होने के साथ यह प्रोटीन से भरपूर होती है और फिटनेस के लिए बेस्ट मानी जाती है.
गेहूं की रोटी-
गेहूं की रोटी में फाइबर मौजूद होता है जो डाइजेशन संबंधी परेशानी और कोलेस्ट्ऱॉल कंट्रोल करने में मददगार होता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.