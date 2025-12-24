आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से तबाह कर सकती हैं ये आदतें, तुरंत बदल डालें
Ritika
Dec 24, 2025
आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग तनाव में काफी ज्यादा रहते हैं.
कई लोगों के पास इतना ज्यादा तनाव होता है कि उसका असर उनकी मेंटल हेल्थ पर पड़ता है.
आज आपको बताते हैं कि आपकी मेंटल हेल्थ को बुरी तरह से कौन सी आदतें खराब कर सकती हैं.
जो लोग अपनी नींद से खिलवाड़ करते हैं उनकी मेंटल हेल्थ काफी ज्यादा खराब होती है.
कुर्सी पर घंटो बैठे रहने से भी आपकी मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है.
फास्ट फूड का सेवन भी आपको कम मात्रा में करना चाहिए.
स्ट्रेस को नजरअंदाज आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उसको रोकने की कोशिश करनी चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.