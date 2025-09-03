इस विटामिन की कमी से दिमाग में आते हैं गंदे खयाल, ये खास चीज खाने से माइंड में आने बंद हो जाएंगे ऐसे-वैसे विचार!
Shilpa
Sep 03, 2025
मानसिक समस्या
आज के समय में अधिकतर लोग मानसिक समस्या से परेशान हैं. बच्चे से लेकर व्यस्क और बुजुर्गों मानसिक समस्या से परेशान हैं.
मेंटल हेल्थ
मेंटल हेल्थ खराब होने पर कुछ लक्षण नजर आते हैं जैसे एंग्याटी, ओवरथिंकिंग, डिप्रेशन और इरिटेशन की समस्या हो सकती है.
नेगेटिव थॉट्स
बार-बार दिमाग में बुरे ख्याल आना विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है.
बेकार चीजें
विटामिन बी 12 की कमी से दिमाग में बेकार, निगेटिव चीजें आ सकती है.
विटामिन बी
विटामिन बी 12 न्यूरोट्रांसमीटर को बनाने में मदद करता है, जो कि तनाव और मूड को कम करता है. विटामिन बी 12 की कमी होने पर दिमाग धीरे-धीरे ठीक से काम करना बंद कर देते है जिस वजह से मानसिक स्वास्थ्य संतुलन बिगड़ जाता है.
बी 12 की कमी कैसे दूर करें
विटामिन बी 12 की कमी दूर करने के लिए आप इन चीजों को डाइट में शामिल कर सकते हैं. आप डाइट में अंडा, मछली, चिकन, सोया और टोफू शामिल कर सकते हैं.
ध्यान करें
दिमाग से बुरे ख्याल दूर करने के लिए रोजाना ध्यान करें ध्यान करने से दिमाग में बुरे विचार आने बंद हो जाते हैं.
Disclaimer
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.