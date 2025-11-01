किसी विटामिन की कमी से चेहरा हो जाता है काला?

कई बार चेहरा अचानक डल और काला दिखने लगता है. मेकअप और स्किन केयर करने के बाद भी चेहरे के रंग पर खास असर नहीं पड़ता है.
क्या आप जानते हैं स्किन का अचानक काला होना विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. दरअसल विटामिन की कमी से भी चेहरा डल और बेजान हो सकता है.
फीकी और काली स्किन होने के पीछे विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. विटामिन बी 12 की कमी से चेहरे पर पिग्मेंटेशन हो सकता है.
विटामिन डी की कमी से भी चेहरे पर डलनेस बढ़ जाती है. विटामिन डी की कमी से चेहरा काला दिखने लगता है.
विटामिन ई की कमी से भी चेहरे की चमक कम हो जाती है. वहीं डार्कनेस बढ़ जाती है.
विटामिन सी की कमी से भी चेहरे की चमक कम हो जाती है. विटामिन सी की कमी से अनइवन स्किन की समस्या भी हो सकती है.
डार्क स्किन को ठीक करने के लिए डाइट में हेल्दी चीजें जैसे अंडा, दूध, मछली, गाजर, पपीता, खट्टे फल, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें.
चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना शुरू करें वहीं रोजाना 8 से 9 गिलास पानी का सेवन करें.
