किसी विटामिन की कमी से चेहरा हो जाता है काला?

Shilpa
Nov 01, 2025

कई बार चेहरा अचानक डल और काला दिखने लगता है. मेकअप और स्किन केयर करने के बाद भी चेहरे के रंग पर खास असर नहीं पड़ता है.

क्या आप जानते हैं स्किन का अचानक काला होना विटामिन की कमी का संकेत हो सकता है. दरअसल विटामिन की कमी से भी चेहरा डल और बेजान हो सकता है.

फीकी और काली स्किन होने के पीछे विटामिन बी 12 की कमी का संकेत हो सकता है. विटामिन बी 12 की कमी से चेहरे पर पिग्मेंटेशन हो सकता है.

विटामिन डी की कमी से भी चेहरे पर डलनेस बढ़ जाती है. विटामिन डी की कमी से चेहरा काला दिखने लगता है.

विटामिन ई की कमी से भी चेहरे की चमक कम हो जाती है. वहीं डार्कनेस बढ़ जाती है.

विटामिन सी की कमी से भी चेहरे की चमक कम हो जाती है. विटामिन सी की कमी से अनइवन स्किन की समस्या भी हो सकती है.

डार्क स्किन को ठीक करने के लिए डाइट में हेल्दी चीजें जैसे अंडा, दूध, मछली, गाजर, पपीता, खट्टे फल, टमाटर और हरी पत्तेदार सब्जियों को शामिल करें.

चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना शुरू करें वहीं रोजाना 8 से 9 गिलास पानी का सेवन करें.

Disclaimer

प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत या स्किन से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें.

VIEW ALL

ठंड में बार-बार बंद हो जाती है नाक, अपनाएं ये शानदार नुस्खे

रोजाना एक अंजीर खाने से मिलेंगे इतने सारे फायदे! स्टैमिना बूस्टर और...

रिसेप्शन पार्टी में पहन लें लाल रंग की साड़ी के ये डिजाइंस, लगेंगी हूर की परी

चीनी सा मीठा है ये हरे रंग का फल! फायदे गिनते-गिनते थक जाएंगे आप
Read Next Story