किन लोगों को नहीं खाना चाहिए पीनट बटर?

पीनट बटर का सेवन करना सेहत के लिए कई तरीकों से फायदेमंद माना जाता है लेकिन क्या आप जानते हैं कि किन लोगों को पीनट बटर नहीं खाना चाहिए.
पीनट बटर में मूंगफली होती है जिससे कुछ लोगों को एलर्जी हो सकती है. इसका सेवन अधिक मात्रा में करे से स्किन पर रैशेज हो सकते हैं.
अधिक मात्रा में पीनट बटर का सेवन करने से डाइजेशन से जुड़ी समस्या हो सकती है.
पीनट बटर गर्म होता है जिसकी वजह से पेट में गर्मी या एसिडिटी की परेशानी हो सकती है.
नाश्ते में पीनट बटर का सेवन कम से कम मात्रा में करना चाहिए. इससे आपको सेहत से जुड़ी परेशानियां हो सकती है.
बारिश के दिनों में शरीर में ज्यादा गर्मी होने लगती है ऐसे में पीनट बटर का सेवन करने से सीने में जलन हो सकती है.
पीनट बटर में कैलोरी अधिक मात्रा में पाई जाती है. जो वजन को बढ़ा सकती है. इसलिए अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो इसे कम मात्रा में खाएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.