सोने के गहने क्यों नहीं होते हैं काले? जानें इसके पीछे की वजह
Shilpa
Oct 31, 2025
सोना
सोना ना केवल कीमती धातु हैं बल्कि भारत में इसका पारंपरिक महत्व भी होता है.
सोने की डिमांड
भारत में सोने की डिमांड काफी ज्यादा हैं. दरअसल शादी में पूजा-पाठ के दौरान सोने के जेवर पहनना शुभ माना जाता है इसी वजह से भारत में सोने की डिमांड कभी भी कम नहीं होती है.
चमक
सोने की ज्वेलरी में अपनी एक चमक होती है. सालों साल बाद भी सोने की चमक गायब नहीं होती है.
चांदी हो जाती है
चांदी की ज्वेलरी कुछ समय बाद काली पड़ जाती है लेकिन सोना कभी काला नहीं पड़ता है. आइए जानते हैं इसके पीछे का क्या कारण है.
रासायनिक गुण
सोने के गहने काले नहीं पड़ते हैं इसका बड़ा कारण रासायनिक गुण है. दरअसल सोना एक नोबल धातु है जो कि बहुत ही कम प्रतिक्रियाशील होता है जिस वजह से सोने की चमक कम नहीं होती है.
24 कैरेट का सोना
शुद्ध सोना यानी 24 कैरेट का सोना ऑक्सीजन या अन्य चीजों के साथ रासायनिक रिएक्शन नहीं करता है.
नहीं होता है काला
इसी उच्च स्थिरता की वजह से सोना काला नहीं पड़ता है वहीं अपनी चमक बनाए रखता है.
मिक्स धातु के बाद भी काला नहीं पड़ता
22 कैरेट सोने के गहने में चांदी मिलाई जाती है लेकिन सोने का प्रतिशत अधिक होता है जिस वजह से सोना काला नहीं पड़ता है.
