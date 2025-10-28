सर्दी आते ही रूखे-रूखे हो रहे हैं हाथ-पैर, तो इन टिप्स से रखें खास ख्याल
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
सर्दियों में अगर हाथ-पैर का सही से ख्याल न रखा जाए तो ये रूखे-रूखे नजर आने लगते हैं.
ऐसे में आप कुछ टिप्स की मदद से ड्राई स्किन से छुटकारा पा सकते हैं, तो चलिए जानते हैं.
सर्दियों के मौसम में जितनी बार हाथ-पैर धुलें उतनी बार मॉइस्चराइजर, शीया बटर या नारियल तेल लगाएं.
अधिकतर लोग नहाने या हाथ-पैर धोने के लिए गर्म पानी का इस्तेमाल करते हैं.
जिससे स्किन रूखी होने लगती है. ऐसे में आप गुनगुने पानी का इस्तेमाल करें.
रात में सोने से पहले हाथ और पैरों की एड़ियों में पेट्रोलियम जेली या नारियल तेल लगाकर कॉटन के दस्ताने और मोजे पहनें.
हफ्ते में एक बार हाथ-पैरों का अच्छे से स्क्रब करें. इससे डेड स्किन निकल जाएगी और स्किन सॉफ्ट रहेगी.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.