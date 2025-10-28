बदलते मौसम के साथ झाडू जैसे होने लगे हैं बाल, तो इन घरेलू नुस्खों से पाएं एकदम सॉफ्ट हेयर
Saumya Tripathi
Oct 28, 2025
बढ़ते प्रदूषण, गलत हेयर प्रोडक्ट्स और स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल बालों को रूखा, बेजान और फ्रिजी बना देते हैं.
ऐसे में महंगे केमिकल युक्त हेयर कंडीशनर की जगह आप नेचुरल चीजों से बने होममेड प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकती हैं.
तो चलिए आपको बताते हैं 5 DIY हेयर कंडीशनर के बारे में, जिससे बाल सिल्की, शाइनी और स्मूथ नजर आएंगे.
दही बालों को डीप कंडीशनिंग और शहद उनमें नमी बनाए रखता है. इन दोनों का हेयर मास्क 20-30 मिनट के लिए अप्लाई करें.
विटामिन और मिनरल से भरपूर केला बालों की ड्राइनेस दूर करता है, इसे 2 चम्मच नारियल तेल के साथ मिलाकर लगाएं.
एलोवेरा स्कैल्प को ठंडक देता है और बालों में नैचुरल चमक लाता है.इसे आप 2 चम्मच नारियल दूध में मिक्स करके लगाएं.
अंडा प्रोटीन से भरपूर होता है जो बालों को मजबूत बनाता है, जबकि ऑलिव ऑयल उन्हें पोषण देता है. इन दोनों को फेंटकर 20 मिनट के लिए लगाएं.
भीगे हुए मेथी दाना पीसकर और दही मिक्स करके पेस्ट बनाकर 30 मिनट के लिए बालों में लगाएं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.