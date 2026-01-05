रोजाना अमरूद की पत्तियों को चबाने से मिल सकते हैं ये हैरान कर देने वाले फायदे
Ritika
Jan 05, 2026
अमरूद आपकी हेल्थ के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होता है.
आपको बता दें अमरूद के साथ-साथ इसकी पत्तियां भी काफी ज्यादा फायदेमंद होती है.
अगर आप रोजाना अमरूद की पत्तियों को चबाते है, तो गजब के फायदे मिल सकते हैं.
पाचन और पेट संबंधी समस्याओं से राहत पाने के लिए ये आपकी मदद करेगा.
इम्यूनिटी को मजबूत करने के लिए भी ये फायदेमंद है.
अमरूद की पत्तियों को रोजाना चबाने से वजन को कंट्रोल कर सकते हैं.
मुंह के छाले की समस्या को दूर करने के लिए आप अमरूद की पत्तियों को चबा सकते हैं.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.