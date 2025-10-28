ऑफिस की इन 5 आदतों की वजह से बढ़ सकता है आपका वजन!
Ritika
Oct 28, 2025
अधिकतर लोग ऐसे होते हैं इनका वजन कई घंटों तक बैठे रहने की वजह से बढ़ने लगता है.
आज आपको बताते हैं ऑफिस की कौन सी आदतों की वजह से वजन बढ़ सकता है.
ऑफिस में अनहेल्दी चीजों को खाने से वजन तेजी से बढ़ने लगता है.
ऑफिस में सही समय पर खाना ना खाने की वजह से भी वजन बढ़ सकता है.
ज्यादा देर तक बैठे रहकर आपको काम नहीं करना चाहिए.
तनाव और काम के बोझ से भी आपका वजन बढ़ सकता है.
लंबे समय तक काम करने से भी आपका वजन काफी हद तक बढ़ सकता है.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. आप कहीं भी कुछ भी अपनी सेहत से जुड़ा पढ़ें तो उसे अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें