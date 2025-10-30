ऐसे 10 जानवर, जो दिखते हैं बिल्कुल डायनासोर जैसे

इमू भी प्रागैतिहासिक जानवर हैं. क्या आपने देखा कि उनके शरीर की संरचना डायनासोर से मिलती जुलती है? हालांकि वे डायनासोर से बहुत छोटे हैं, इमू की गर्दन और पैर लंबे होते हैं जो इन उड़ानहीन पक्षियों को 30 मील प्रति घंटे तक की गति तक पहुंचने में मदद करते हैं.
Caiman Lizard
इन रेप्टाइल्स के शरीर बड़े, छोटे, शक्तिशाली अंग और लाल-नारंगी रंग के भारी सिर होते हैं. उनके पास मांसल जबड़े होते हैं जिनका उपयोग घोंघे और रेंगफिश खाने के लिए किया जाता है, और उनकी लंबी पूंछ गोताखोरी और तैराकी की सुविधा प्रदान करती है. कैमान छिपकलियां 4 फीट तक बड़ी हो सकती हैं और उनका वजन 10 पाउंड तक हो सकता है.
Green Basilisk
ग्रीन बेसिलिस्क दक्षिणी मेक्सिको और उत्तरी कोलंबिया की मूल निवासी हैं. उनके शरीर चमकीले हरे रंग के होते हैं और उनकी पीठ व गर्दन पर काली और सफेद धारियां होती हैं. मेल ग्रीन बेसिलिस्क की पीठ और पूंछ पर एक शिखा होती है, जबकि मादाओं के सिर पर एक छोटी शिखा होती है.
Eastern Long Necked Turtle
इन कछुओं की गर्दन इतनी लंबी होती है, और वे उन्हें इस तरह से घुमाते हैं कि आप तुरंत डायनासोर के बारे में सोचेंगे. उदाहरण के लिए सॉरोपोड्स को लें. इन डायनासोरों की गर्दनें लंबी और सिर छोटे होते थे, बिल्कुल पूर्वी लंबी गर्दन वाले कछुओं की तरह, सिवाय इसके कि वे बहुत बड़े थे, उनकी गर्दनें 49 फीट लंबी थीं.
Mata Mata Turtle
प्रागैतिहासिक जानवरों जैसा दिखने वाला एक और कछुआ. जबकि पिछले कछुए की गर्दन लंबी, सीधी होती है, इस कछुए का सिर त्रिकोणीय, चपटा होता है, जिसमें त्वचा की परतें और ट्यूबरकल होते हैं. इसके अलावा, इसके ट्यूबलर थूथन पर एक सींग, ठोड़ी पर तीन बार्बल्स और ऊपरी जबड़े पर चार बार्बल्स होते हैं.
Rhinoceros Iguanas
उनका स्वरूप उन्हें प्रागैतिहासिक रूप देता है! गैंडा इगुआना के चार पैर, बड़े और भारी सिर और लंबवत चपटी पूंछ होती हैं. इसके अलावा, गैंडा इगुआना की पीठ पर गर्दन से लेकर पूंछ के अंत तक नुकीले सींग वाले शल्क होते हैं.
Caiman
काइमन्स एलीगेटोरिडे परिवार से हैं. वे पपड़ीदार त्वचा वाले सरीसृप हैं जो 6.6-8.2 फीट तक लंबे होते हैं. इन सरीसृपों को उनके निकटतम रिश्तेदारों, मगरमच्छों से अलग किया जा सकता है.
Crocodile Skink
रेड-आइड क्रोकोडाइल स्किंक्स स्किनसिडे परिवार की छिपकलियां हैं और खतरा होने पर बोलने वाली एकमात्र छिपकलियों में से हैं. इसके अलावा, वे चौंकने पर मृत होने की भूमिका निभाने की एक अनूठी विशेषता प्रदर्शित करते हैं.
Hornbill
हॉर्नबिल्स उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय पक्षियों के बुसेरोटिडे परिवार का निर्माण करते हैं, जिसमें लगभग 55 प्रजातियां शामिल हैं. उनके पंख काले, सफेद, भूरे या भूरे रंग के होते हैं.
Frilled Lizard
झालरदार छिपकली, जिसे फ्रिल-नेक्ड छिपकली के नाम से जाना जाता है, अगामिडी परिवार की एक बड़ी छिपकली है. इसकी लंबाई 2.79 फीट तक हो सकती है. यह भूरे या भूरे रंग का होता है और इसमें गहरे रंग के धब्बे होते हैं जो इसे पेड़ की छाल जैसा बनाते हैं.