कुत्ते, गाय, सांप और...इन जानवरों को हो जाती है अनहोनी की आहट, कैसे भाप लेते हैं मंजर?
Abhinaw Tripathi
Nov 07, 2025
आहट, इस शब्द का प्रयोग आपने कई बार सुना होगा, क्या आपको पता है कि कई ऐसे जानवर होते हैं जो अनहोनी, सुनामी का पहले ही पता लगा लेते हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.
देशभर में पशु और पक्षियों को लेकर को लेकर तमाम लोक कथाएं प्रचलित हैं. पक्षियों का घरों पर मंडराना या फिर अशुभ संकेत माना जाता है.
कुत्ते तूफान से पहले वायुमंडल में बैरोमीटर के दबाव और स्थैतिक बिजली में बदलाव भी महसूस कर सकते हैं. ऐसा कहा जाता है कि कुत्ते बेचैन होकर भौंकने लगते हैं. भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के बारे में पहले से पता चल जाता है.
गहरे समुद्र में पाई जाने वाली मछलियां जैसे कि ओरफिश, लंबे समय से भूकंप की भविष्यवाणी से जुड़ी हुई हैं. जापानी संस्कृति में ओरफिश को भूकंप का शगुन माना जाता है.
गायों में भूकंप आने से पहले ही उसे महसूस करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति हो सकती है. उत्तरी इटली में किए गए एक अध्ययन में पाया गया कि भूकंपीय गतिविधि से पहले के घंटों में गाय, भेड़ और कुत्ते काफी अधिक उत्तेजित हो जाते हैं.
बिल्लियों का रास्ता काटना काफी ज्यादा अशुभ माना जाता है. ऐसा कहा जाता है कि बिल्लियां भूकंप को पहले से देखने या महसूस करने की क्षमता रखती हैं. बिल्लियां घबराकर चिल्लाने लगती हैं.
सांपों को भूकंप की भविष्यवाणी से जोड़ा जाता रहा है, भूकंपीय घटनाओं से पहले वे असामान्य व्यवहार प्रदर्शित करते हैं. 373 ईसा पूर्व के ऐतिहासिक लेखों में बताया गया है कि ग्रीस में बड़े भूकंप से कुछ दिन पहले सांप अपने आवास से भाग जाते थे.
एक और मामला 1975 में हुआ था जब चीन में सांप हाइबरनेशन से बाहर निकले और हाइचेंग भूकंप से कुछ समय पहले सड़कों पर जम गए थे.