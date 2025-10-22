आज का पल लगने लगता है बीता हुआ कल! जानें क्या है Déjà Vu का रहस्य
shambhavi punam
Oct 22, 2025
हर दिन सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ नए शब्द चर्चा में रहते हैं, जिनमें से एक है Deja vu.
आज हम आपको बताएंगे कि आखिर इस शब्द का मतलब क्या है.
कई बार आपको ऐसा अहसास होता होगा कि कोई जगह, पल या बातचीत पहले भी हो चुकी है, जबकि असल में ऐसा नहीं हुआ होता है.
इसी अजीब-से अनुभव को Déjà vu कहा जाता है.
फ्रेंच
Déjà vu एक फ्रेंच शब्द है, जिसका मतलब होता है पहले देखा गया या महसूस किया हुआ पल.
महसूस
अक्सर ऐसा तब होता है जब आप किसी इंसान से बात कर रहे हों या किसी जगह पर हों और अचानक महसूस हो कि ये सब पहले भी हो चुका है.
मेमोरी प्रोसेसिंग
कई रिसर्च में वैज्ञानिकों का मानना है कि ये कभी-कभी सपनों या मेमोरी प्रोसेसिंग से जुड़ा हो सकता है.
नॉर्मल एक्सपीरियंस
हालांकि, Déjà vu कोई बीमारी नहीं है, ये एक नॉर्मल एक्सपीरियंस है जिसे खासकर युवा अक्सर महसूस करते हैं.
