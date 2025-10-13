हेलमेट के अलग-अलग रंग में छिपे हैं कई खास सीक्रेट, जानिए मतलब!
Ritika
Oct 13, 2025
बाइक पर सेफ्टी के लिए लोग कई तरह-तरह के रंग के हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं.
बाजार में कई प्रकार के और कई रंग के हेलमेट मिल जाते हैं, जिनके पीछे कई तरह-तरह के कारण भी होते हैं.
आइए आपको बताते हैं हेलमेट के अलग-अलग रंग में छिपे इसके खास सीक्रेट के बारे में, जिनको बेहद ही कम लोग जानते हैं.
लाल हेलमेट अग्नि सुरक्षा से जुड़े व्यक्तियों के लिए, जिसे पहनकर फायर ब्रिगेड की टीम सुरक्षा और सेफ्टी में रहती हैं.
पीला हेलमेट निर्माण कार्यों में मजदूर के लिए होता है.
नीला हेलमेट इलेक्ट्रीशियन लोगों के लिए होता है, जिससे वो अपना काम सुरक्षा और सही पहचान के करें.
सफेद हेलमेट इंजीनियर और सुपरवाइजर के लिए होता है.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)