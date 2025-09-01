टोने-टोटके का बाप है ये टोटका, बस सही समय पर कर लें, घर में ना रहेगी तंगी ना निगेटिविटी
Shraddha Jain
Sep 01, 2025
घर पर बुरी नजर का साया है या घर में पैसा नहीं टिक रहा है, ऐसे में एक उपाय करना बड़ा लाभ दे सकता है.
इसके लिए जरूरत है बस घर में लौंग और कपूर को जलाने की. लौंग कपूर का ये टोटका जड़ से नकारात्मकता भी खत्म कर देगा और आर्थिक तंगी भी.
कुछ ही दिन में घर का माहौल बदलने लगेगा, साथ ही धन की आवक भी बढ़ने लगेगी. इसके लिए शाम के समय पूजा-आरती के बाद लौंग-कपूर जलाकर उसका धुंआ पूरे घर में दिखाएं.
ऐसा करने से बुरी नजर दूर होती है. घर के लोग सुखी और तनावरहित रहते हैं. घर में धन-दौलत बढ़ती है.
साथ ही आरती करते समय दीए में भी कुछ लौंग डाल दें और फिर पूरे घर में आरती दिखाएं. यह उपाय सुबह के समय करने से घर का हर कोना शुद्ध हो जाता है.
हर में पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है. घर में झगड़े-कलह नहीं होते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)