ईको फ्रेंडली तरीके से घर पर कैसे करें बप्पा का विसर्जन?
Ritika
Sep 06, 2025
आज यानि 6 सिंतबर को गणेश उत्सव का समापन बप्पा का विसर्जन करके हो रहा है.
पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए लोग ईको फ्रेंडली गणेश मूर्तियों को घर लाते हैं.
आज आपको बताते हैं कि आप कैसे ईको फ्रेंडली तरीके से घर पर बप्पा का विसर्जन कर सकते हैं?
बाल्टी या टब में आप इको-फ्रेंडली तरीके से गणेश विसर्जन को कर सकते हैं.
पानी में इको-फ्रेंडली तरीके से विसर्जन करने से मूर्ति घुल जाती है और फिर उस पानी को गमले या पौधे में आप डाल सकते हैं.
श्री गणेश मंत्रों का जाप करते हुए आपको गणपति जी को बाल्टी या टब में विसर्जित कर सकते हैं.
अगर आपके पास समय की कमी है, तो पर बताए गए तरीकों से इको-फ्रेंडली गणेश विसर्जन को आसानी से कर सकते हैं.
