आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगे जया किशोरी के ये अनमोल वजन!
Ritika
Sep 01, 2025
जया किशोरी अपने भजनों, प्रवचनों से करोड़ो लोगों के जीवन में सकारात्मक पैदा करती हैं.
उनकी कुछ बातें ऐसी हैं, जिसको अपने जीवन में अपनाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती हैं.
जीवन में कठिनाइयों से हमेशा हमें कुछ ना कुछ सीखना चाहिए.
दूसरों की सेवा और भलाई करते रहे, इससे आपका जीवन सुख में रहेगा.
दूसरों की खुशी में खुश रहना वाला इंसान भी जीवन में खूब आगे जाता है.
कर्म करते रहो और फल की चिंता आपको नहीं करनी है. ये सब भगवान पर छोड़ दें.
सुख-दुख आते-जाते रहेंगे आपको कभी भी अपने धैर्य को नहीं खोना है.
