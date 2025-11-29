अपने लाडले को दें लड्डू गोपाल से जुड़े सुंदर ये नाम
Padma Shree Shubham
Nov 29, 2025
बालगोपाल
बालगोपाल – यह सुंदर नाम लड्डू गोपाल से प्रेरित है जिसे आप अपने बेटे को दे सकते हैं. इसे बुलावे का नाम भी बना सकते हैं.
मोहन
मोहन – यह नाम हमेशा से सुदर नामों की लिस्ट में रहा है. श्रीकृष्ण को भक्त मोहन भी कहते हैं.
कन्हैया
कन्हैया – मां यशोदा कान्हा जी को कन्हैया कहती थीं. यह नाम अपने बेटे के लिए चुनें.
कृष्णांश
कृष्णांश – इस नाम का अर्थ है कृष्ण जी का अंश यानी हिस्सा.
गोविंद और मुरलीधर
कृष्ण जी के कई नाम हैं लेकिन आप अपने बच्चे को कृष्ण नाम भी दे सकते हैं. इसके अलावा गोविंद और मुरलीधर नाम भी सुंदर हैं.
गिरधर
गिरधर – यह नाम थोड़ा पुराना है लेकिन इस नाम में भगवान कृष्ण का आशीर्वाद छिपा है.
माधव
माधव – श्री कृष्ण से जुड़ा यह नाम एवरग्रीन है. जिसका मतलब है वह जो मधुर हो यानी श्रीकृष्ण.
श्याम
श्याम – सांवले रंग वाले सुंदर कृष्ण, यह नाम भी आप अपने बेटे को दे सकते हैं.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)