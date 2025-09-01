मन में आए बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए याद रखें प्रेमानंद जी महाराज की ये बातें!
Ritika
Sep 01, 2025
संत प्रेमानंद जी महाराज कई ऐसी बातों को बताते हैं, जिससे इंसान के जीवन पर काफी ज्यादा असर पड़ता है.
आजकल लोगों की लाइफ काफी ज्यादा बेकार हो गई है, जिसका बुरा असर मानसिक सेहत पर पड़ता है मन में कई सारे बुरे विचार भी आते हैं.
अगर आप भी मन में आए बुरे विचारों से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो प्रेमानंद जी महाराज की कुछ बातों को आपको हमेशा याद रखना चाहिए.
आपको मन को अध्यात्म के जरिए उसको अपने वश में रखना है.
गंदे, उल्टे और बुरे विचारों से छुटकारा पाने के लिए आपको सतसंग का सहारा लेना चाहिए.
मन के सारे बुरे विचारों को दूर रखने के लिए रोजाना सुबह भगवान का नाम जप करना चाहिए.
मन में गंदे, उल्टे और बुरे विचार आएं तो आपको देवी-देवताओं का नाम ले लेना चाहिए.
(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)