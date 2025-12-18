धनु राशि के लोग कैसे होते हैं, जानें पर्सनालिटी!

धनु राशि वाले मिलनसार और हंसमुख होते हैं. ये लोग स्वाभिमान से जीवन जीते हैं. दिखावा नहीं करते हैं और गुणों का सम्मान करते हैं.
सादगी
धनु राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं जिसके प्रभाव से ये जातक सादगी से जीवन जीते हैं, उच्च आदर्श वाले और धार्मिक होते हैं.
उदारवादी
धनु राशि के लोग अपने शत्रु से भी उदारता रखते हैं और तुरंत क्षमा कर देते हैं जिससे इनके मित्रों की संख्या बढ़ती रहती है.
रिश्ते को लेकर गंभीर
धनु राशि वाले बहुत रोमांटिक और प्रेम के रिश्ते को लेकर गंभीर होते हैं. हालांकि प्रेम जीवन में इन जातकों को संघर्ष करना पड़ता है.
साहसी
धनु राशि का चिह्न धनुष है क्योंकि ये जातक बहुत साहसी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं लेकिन कई मामलों में जिद्दी हो जाते हैं.
रीति-रिवाजों को मानने वाले
किसी काम को जब शुरू करते हैं तो उसे खत्म करके ही दम लेते हैं. ये लोग पुराने रीति-रिवाजों को बहुत मानते हैं.
न्यायप्रिय
हर किसी के लिए न्याय चाहने वाले ये जातक अन्याय सह नहीं सकते हैं. नई जानकारियां हासिल करना और यात्रा करना पसंद करते हैं.
करियर
धनु राशि के लोग शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं. ये लोग अच्छे प्रोफेसर, सलाहकार, डॉक्टर हो सकते हैं.
गुरु की विशेष कृपा
गुरु बृहस्पति की राशि धनु के जातकों को गुरु की विशेष कृपा प्राप्त होती है. इनके गुरु इन्हें तरक्की के रास्ते पर ले जाते हैं.
