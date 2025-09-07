सपने में बार बार आ रहे हैं पितृ, जानिए क्या मिल रहे गहरे संकेत!
Padma Shree Shubham
Sep 07, 2025
पितृ सपने में
पितृ सपने में बार बार आ रहे हैं. जानिए स्वप्न शास्त्र के अनुसार क्या मिल रहे गहरे संकेत !
पूर्वज मिठाई बांट रहे हों
सपने में पूर्वज मिठाई बांट रहे हों या आपको कुछ दे रहे हों तो यह शुभ संकेत है. इसका अर्थ है कि पितरों ने आपका श्राद्ध, तर्पण स्वीकार किया है. घर में जल्द सुख आएगा.
बात करते दिखें
सपने में अपने पूर्वजों से अगर आप बात करते दिखें तो इसका अर्थ है कि आपको भविष्य के किसी काम में बड़ी सफलता मिल सकती है.
पितरों को बाल कंघी करना
सपने में अगर आप पितरों को बाल कंघी कर रहे हैं तो इसका अर्थ है पितृ आपसे बहुत खुश हैं और जल्द आपके अच्छे दिन शुरू होंगे.
सिर के पास खड़े दिखना
सपने में पितर अगर आपके सिर के पास खड़े दिखते हैं को इसका अर्थ है कि यह जीवन को लेकर एक अति शुभ संकेत है. पितरों का पैर के पास खड़ा होना अशुभ होता है.
मोक्ष
सपने में पितर किसी मंदिर में दिख जाएं या गंगा स्नान करते दिखें तो इसका अर्थ है कि पितर मोक्ष पाना चाहते हैं और इसके लिए आपका तर्पण चाहते हैं
सतर्क रहें
सपने में पितर दिखते दिखते अचानक गायब हो जाएं तो यह एक अशुभ संकेत है. आपको सतर्क रहना चाहिए क्योंकि जीवन में कोई बड़ी मुसीबत आ सकती है.
नुकसान का संकेत
स्वप्न शास्त्र की मानें तो सपने में नाराज स्थिति में पूर्वजों का दिखना पैतृक संपत्ति के नुकसान का संकेत देता है. ऐसे में संपत्ति के मामले में सतर्क रहें.
पितृ दोष
अगर गुस्से में पूर्वज सपने में आएं तो इसका अर्थ है कि पितृ खुश नहीं हैं और घर में पितृ दोष लगा है. इसका उपाय करना चाहिए.
Disclaimer
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)