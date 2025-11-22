पुखराज रत्न किन 2 राशिवालों को करता है मालामाल

Padma Shree Shubham
Nov 22, 2025

स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति

धनु और मीन राशि के स्वामी ग्रह गुरु बृहस्पति हैं और आराध्य भगवान विष्णु हैं.

शुभ रत्न

धनु और मीन राशि के जातकों के लिए शुभ रंग पीला है और इनके लिए शुभ रत्न पुखराज है.

ज्योतिषाचार्य की सलाह लें

धनु और मीन राशि वालों के लिए पुखराज धारण करने के बारे में सुझाया जाता है. हालांकि, इसे लेकर ज्योतिषाचार्य की सलाह लें.

धन आगमन

धनु और मीन राशि के जातक जब पुखराज रत्न धारण करते हैं तो उनका भाग्य चमकता है, धन आगमन के रास्ते खुलते हैं.

पंचधातु

पुखराज धारण करने से सुख और सौभाग्य प्राप्त होता है. पुखराज सोना में पहना जाता है लेकिन इसे चांदी या पंचधातु में भी पहना जा सकता है.

सफलता

आर्थिक तंगी दूर होती है और धनु और मीन राशि के लोगों को हर ओर से सफलता मिलने लगती है.

गुरुवार

ज्योतिष अनुसार पुखराज धारण करने शुभ दिन गुरुवार है, यानी इस रत्न को गुरुवार के दिन पहनें.

बृहस्पति देव

शुक्ल पक्ष के गुरुवार को बृहस्पति देव और विष्णु जी की पूजा कर पुखराज धारण करें.

Disclaimer

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

