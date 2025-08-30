मॉनसून में फ्रिज को सालों-साल तक सही रखने के लिए गांठ बांध लें ये 5 बातें!
Ritika
Aug 30, 2025
मॉनसून आते ही अपने साथ-साथ कई सारी दिक्कतों को अपने साथ में ले आता है.
अगर आप मॉनसून में फ्रिज को सालों-साल तक सही रखना चाहते हैं, तो कुछ बातों को आपको हमेशा फॉलो करना ही चाहिए.
मॉनसून के दिनों में आपको स्टेबलाइजर का इस्तेमाल फ्रिज के लिए जरूर करना चाहिए.
फ्रिज को इन दिनों में कभी भी ऑन-ऑफ नहीं करना चाहिए, इससे फ्रिज पर गलत असर पड़ सकता है.
आपको अपने फ्रिज को ज्यादा देर तक खुला नहीं रखना है.
बारिश के मौसम में आपको रोजाना अपने फ्रिज की साफ-सफाई करते रहना चाहिए.
बरसात में कभी भी फ्रिज में रखा हुआ खाना खुला नहीं रखना चाहिए.
Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. अपनाने से पहले एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें.