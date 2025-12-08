पंखों में जहर लेकर उड़ता है यह जहरीला पक्षी, चोंच की खरोंच सुला सकती है मौत की नींद
Shruti Kaul
Dec 08, 2025
जहरीले जानवर
आपने जहरीले सांप, मेंढकों, बिच्छू और मकड़ियों के बारे में तो सुना होगा?
जहरीला पक्षी
क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक जहरीला पक्षी भी है, जो अपने शरीर में जानलेवा जहर लेकर घूमता है.
हूडेड पिटोहुई
न्यू गिनी में पाया जाने वाला हूडेड पिटोहुई दुनिया का सबसे जहरीला पक्षी है.
बैट्राकोटॉक्सिन
हूडेड पिटोहुई की स्किन, पंख और शरीर की टिश्यू में बैट्राकोटॉक्सिन नाम का न्यूरोटॉक्सिन पाया जाता है.
बैट्राकोटॉक्सिन
न्यूरोटॉक्सिन
न्यूरोटॉक्सिन नेचर में पाया जाने वाला एक बेहद जहरीला कंपाउंड है, जो पैरालायसिस या मौत का कारण बन सकता है.
जहरीले पार्ट
हूडेड पिटोहुई की स्किन और पंख इसके सबसे जहरीले पार्ट हैं. इसके चोंच की एक खरोच लोगों को आसानी से सुन्न कर सकती है.
डाइट
हूडेड पिटोहुई खुद से बैट्राकोटॉक्सिन नहीं बनाते हैं. वे इसे अपनी डाइट से इकट्ठा करते हैं, खासतौर पर जहरीले कीड़ों को खाकर.
शिकार
हूडेड पिटोहुई की जहरीली त्वचा और पंख इसे दूसरों का शिकार बनने से बचाते हैं.
Disclaimer:
प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.