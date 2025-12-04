80 में भी 30 की दिखती हैं पाकिस्तान की ये महिलाएं, आजतक कोई नहीं हुआ कैंसर का शिकार

Dec 04, 2025

हुंजा समुदाय

हुंजा समुदाय उत्तरी पाकिस्तान के काराकोरम माउंटेन्स की हुंजा वैली में रहता है.

हेल्दी लोग

इन्हें दुनिया के सबसे लम्बी उम्र वाले, खुश रहने वाले और स्वस्थ लोगों में गिना जाता है.

कैंसर

ये लोग 150 साल तक जीते हैं. यहां तक की इस समुदाय का एक भी इंसान आजतक कैंसर का शिकार नहीं हुआ है.

महिलाएं

हुंजा समुदाय की महिलाएं भी बेहद खूबसूरत होती हैं. कहा जाता है कि ये 80 साल में भी बूढ़ी नहीं दिखती है.

बच्चा पैदा

इस समुदाय की महिलाएं 65 की उम्र में भी बच्चे पैदा कर सकती हैं.

बुरुशो

इस समुदाय के लोगों को 'बुरुशो' भी कहते हैं. इनकी भाषा बुरुशास्की है.

अलेक्जेंटडर द ग्रेट

कहा जाता है कि ये समुदाय अलेक्जेंटडर द ग्रेट की सेना के वंशज हैं, जो चौथी सदी में यहां आया था.

मुस्लिम

ये समुदाय पूरी तरह मुस्लिम है. इस समुदाय के लोग पाकिस्तान के अन्य समुदायों से कहीं ज्यादा पढ़े-लिखे होते हैं.

खान-पान

हुंजा लोगों का खान-पान बेहद ही पौष्टिक होता है. ये लोग कच्ची सब्जियां, फल ,अनाज, मेवे, दूध और अंडा काफी खाते हैं.

