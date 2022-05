Anti Pimples Drinks: मुंहासों से पाना है छुटकारा, तो रोज पिएं ये खास तरह की ड्रिंक्स, दूर होंगे दाग-धब्बे

How To Cure Pimples and Acne: चेहरे पर अगर मुंहासे ज्यादा आने लगें तो ये आगे चलकर काले दाग-धब्बों में बदल जाता है, जिससे फेस की ब्यूटी पर बेहद बुरा असर पड़ता है. लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है. इसके लिए खान-पान में बदलाव किया जा सकता है, जिससे ये परेशानी जल्द दूर हो सकती है.

एंटी पिंपल्स ड्रिंक्स से मिलेगी राहत

चेहर पर आने वाले फोड़े-फुंसियों के लिए आप एंटी पिंपल्स ड्रिंक्स (Anti Pimples Drinks) पी सकते हैं, अगर इनका सेवन रोजाना किया जाए तो मुंहासे, दाग-धब्बे और एक्ने जैसी परेशानियों से जल्द निजात मिल जाएगी.

1. ग्रीन टी और नींबू

ग्रीन टी (Green Tea) को अक्सर वजन घटाने का नुस्खा माना जाता है लेकिन अगर इसे नींबू (Lemon) के साथ पिएंगे तो ये त्वचा के लिए भी लाभकारी साहित हो सकता है. ग्रीन टी तैयार करने के बाद इसमें नींबू का रस निचोड़ लें और छानकर पी जाएं. ग्रीन टी में मौजूद ऑक्सीडेंट्स और नींबू में मौजूद विटामिन सी स्किन को साफ कर देता है जिससे मुंहासे जल्द दूर हो जाते हैं.

2. आंवला और अदरक

आंवला को हम बालों की बेहतर सेहत के लिए इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसमें मौजूद विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इन्फ्लेमेटरी गुण मुंहासे पैदा करने वाले कीटाणुओं को दूर करने में मदद करते हैं. अगर आंवला का रस और अदरक को मिलाकर पिएं तो इससे न सिर्फ दाग-धब्बे दूर होते हैं, ब्लकि स्किन में गजब का ग्लो आ जाता है.

3. नीम और शहद

नीम (Neem) के औषधीय गुणों से हम सभी वाकिफ हैं इस पेड़ का हर हिस्सा हमारे शरीर के लिए फायदेमंद होता है. नीम की पत्तियों से आप एंटी-बैक्टीरियल ड्रिंक तैयार कर सकते हैं और अगर इसे पी लिया जाए नैचुरल तरीके से मुंहासे गायब होने लगते हैं. चूंकि नीम बेहद कड़वा होता है ऐसे में आप ड्रिंक में शहद मिलाकर पिएं.

