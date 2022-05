Apple Side Effects: ज्यादा सेब खाने से आपकी सेहत को हो सकते हैं कई नुकसान, जानें साइड इफेक्ट

What are Side Effects of Apple: आपने अंग्रेजी की एक कहावत सुनी होगी 'An apple a day keeps the doctor away.' इसका अर्थ है कि अगर आप हर दिन एक सेब खाएंगे, तो आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी. कई लोग फिट रहने के लिए हर दिन सेब खाते हैं. लेकिन हर इसका सेवन एक निश्चित मात्रा में करना चाहिए. अगर आप अत्यधिक मात्रा में सेब खाएंगे तो इससे आपको फायदे के बजाय नुकसान हो सकता है. सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन यह बात बिलकुल सही है. आज आपको बता रहे हैं कि ज्यादा सेब खाने से आपको किस तरह की स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं.

ज्यादा सेब खाने से हो सकते हैं ये नुकसान

1. हमारे शरीर को हर दिन एक निश्चित मात्रा में फाइबर की जरूरत होती है, लेकिन जब हम बहुत अधिक सेवन करते हैं, तो इससे पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं. इसकी वजह से सूजन और कब्ज जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है. लोगों को प्रतिदिन 20 से 40 ग्राम फाइबर की आवश्यकता होती है. इसलिए दिन में एक या दो सेब से ज्यादा नहीं खाने चाहिए.

2. सेब में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा अधिक होती है, इससे आपके ब्लड शुगर लेवल में उतार-चढ़ाव आ सकता है. इससे आपको स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं. आज के दौर में पेस्टिसाइड का काफी इस्तेमाल किया जा रहा है. कई स्टडी में सामने आया है कि डाइफेनिलमाइन आमतौर पर सेब पर पाया जाने वाला एक कीटनाशक है, जिसे यूरोपीय संघ द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया है. इससे कैंसर जैसी समस्याएं हो सकती हैं.

3. सेब एसिडिक होते हैं और अगर आप ज्यादा सेब खाएंगे तो आपके दांतों की समस्या हो सकती है. हालांकि अगर इसे पीछे के दांतों से चबाया जाए या नाश्ते के रूप में भोजन के साथ खाया जाए तो इससे बचा जा सकता है. अगर आप दिन में एक या दो सेब खाते हैं तो दांतों की समस्या की आशंका काफी कम होती है. अधिक मात्रा में सेब खाने से यह समस्या हो सकती है.

