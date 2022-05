Weak Bone: इन बुरी आदतों से कमजोर हो जाती है हड्डियां, आज ही करें तौबा

How To Make Your Bone Strong: एक सेहतमंद शरीर के लिए हड्डियों का मजबूत होना बेहद जरूरी है. अगर ऐसा न हो तो बॉडी के कई हिस्सों में कमजोरी और दर्द का सामना करना पड़ता है. कई बार ऐसा होता है कि तेज भागने, लगातार चलने या सीढ़ियां चढ़ने में जोड़ों में तेज दर्द होता है. या फिर एक ही पोजीशन में लगाकर बैठने या लेटने पर पीठ और कमर में तकलीफ होने लगती है.

हड्डियों की मजबूती शरीर के लिए जरूरी

ऐसी कई परेशानी हैं जिनका इलाज करना जरूरी है, लेकिन इससे पहले ये जान लें कि वो कौन-कौन सी बुरी आदते हैं जिनकी वजह से आपकी हड्डियों कम उम्र में ही कमजोर होने लगती, इन्हें वक्त रहते बदलना बेहद जरूरी है वरना आगे चलकर बड़ी परेशानी पैदा हो सकती है और बुढ़ापे का असर जल्द होने लगता है.

हड्डियों को कमजोर कर देंगे ये बुरी आदतें

1. ज्यादा नमकीन खाने से बोन डेनसिटी कम होने लगती है क्योंकि नमक में सोडियम की मात्रा काफी ज्यादा पाई जाती है जो कैल्शियम को कम कर देता है, ये एक ऐसा न्यूट्रिएंट है जो हड्डियों की मजबूती में अहम योगदान अदा करता है. इसलिए प्रतिदिन खाने में नमक की मात्रा सीमित कर लें.

2. कोरोना वायरस महामारी और लॉकडाउन की वजह से वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बढ़ गया है, जिसके कारण लोगों को घर से बाहर निकलना कम हो गया है. ऐसे में डायरेक्ट सनलाइट शरीर पर नहीं मिल पाता. जिससे विटामिन डी (Vitamin D) की कमी होने लगती है, ये न्यूट्रिएंट हड्डियों की मजबूती (Strong Bones) के लिए बेहद जरूरी है.

3. हमलोग इस बात से वाकिफ हैं कि स्मोकिंग करने और शराब पीने से क्रमश: फेफड़े और लिवर को गहरा नुकसान पहुंचता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि इन बुरी आदतों से हड्डियां भी कमजोर हो जाती हैं.

4. अगर आप खाने में हेल्दी फूड्स की जगह फास्ट और जंक फूड्स को शामिल करते हैं तो आप खुद अपने लिए मुसीबत पैदा कर रहे होते हैं. तेल युक्त चीजें हड्डियों के लिए सही नहीं हैं.

5. अगर आप फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हैं तो हड्डियां धीरे-धीरे जकड़ने लगती है और फिर कमजोरी आ जाती है. इसलिए बॉडी को एक्टिव रखना बेहद जरूरी है.

6. हड्डियों की मजबूती के लिए 7 से 8 घंटे की सुकून भरी नींद लेनी जरूरी रही है. अगर आप रात में देर तक जगते हैं तो इस बुरी आदतों से जल्द तौबा कर लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)