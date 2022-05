Banana Side Effects: ज्यादा केला खाने से हो सकती हैं कई परेशानियां, जानकर चौंक जाएंगे

What are Side Effects of Banana: घर में फलों की टोकरी में अक्सर आपने केला (Banana) रखे हुए देखे होंगे. सभी फलों का जिक्र होता है, तो केला का नाम दिमाग में आना लाजिमी है. हर उम्र के लोगों को केला काफी पसंद होता है. यह काफी स्वादिष्ट होता है और इसमें कई पोषक तत्व भी होते हैं. कुछ लोग केला का शेक बनाकर भी पीना पसंद करते हैं. जिम जाने वाले लोग अक्सर बनाना शेक पीते हैं. क्या आप जानते हैं कि केले का ज्यादा सेवन करने से आप बीमार हो सकते हैं? अगर आपको यह सुनकर अजीब लग रहा है, तो यह खबर जरूर पढ़ लेनी चाहिए.

अत्यधिक केला खाने के 4 बड़े नुकसान

1. अगर आप माइग्रेन की समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको कम से कम केला खाना चाहिए. दरअसल केले में टायरामिन (Tyramine) नामक पदार्थ होता है, जो माइग्रेन के दर्द को बढ़ा सकता है. कुछ लोगों को केले से एलर्जी हो सकती है. ऐसे लोगों को इसके सेवन से बचना चाहिए.

2. केले में पोटेशियम की अधिकता होती है. इसके अधिक सेवन से खून में अत्यधिक पोटैशियम हो सकता है, जिसकी वजह से हाइपरकेलेमिया की समस्या हो सकती है. कुछ मामलों में यह दिल के दौरे की वजह भी बन सकती है. केले में स्टार्च की मात्रा बहुत अधिक होती है, इसलिए केले का सेवन करने से दांतों की परेशानी भी हो सकती है.

3. केले का अधिक सेवन वजन बढ़ने का कारण बन सकता है. यदि आप वजन घटाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको इसका सेवन नहीं करना चाहिए. केले में बड़ी मात्रा में कैलोरी होती है, जो आपका वजन बढ़ा सकती है. अगर आप केला खा रहे हैं तो आप फिट रहने के लिए एक्सरसाइज जरूर करें.

4. केले में नेचुरल शुगर की मात्रा भी काफी होती है, ऐसे में डायबिटीज के रोगियों को इससे दूरी बरतनी चाहिए. केले का ज्यादा मात्रा में सेवन करने से ब्लड शुगर बढ़ जाता है जो आपके लिए परेशानी खड़ी कर सकता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

यह भी पढ़ेंः Healthy Teeth: दातों को साफ रखने के लिए खाएं ये 2 फूड्स, कम हो जाएगा कैविटी का खतरा