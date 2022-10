Benefits of Giloy: शरीर का वजन तेजी से कम कर देती हैं ये छोटी सी पत्तियां, शरीर को मिलते 5 बड़े फायदे

How to Use Giloy: कोरोना महामारी ने चाहे दुनिया को कितना भी नुकसान पहुंचाया हो लेकिन इस बीमारी ने लोगों को अपनी सेहत के प्रति सजग भी किया है. अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए लोगों ने आयुर्वेदिक उपायों के बारे में जाना और देसी जड़ी-बूटियों के प्रति उनका भरोसा बढ़ा. अगर आयुर्वेदिक दवा गिलोय की बात की जाए तो वह अनेक गुणों की खान है. उससे न केवल तेजी से वजन घटता है बल्कि शरीर के दूसरे अन्य बड़े फायदे भी मिलते हैं. आइए जानते हैं कि गिलोय के सेवन से हमें क्या-क्या फायदे (Benefits of Giloy) हैं.

शरीर की बढ़ी चर्बी हो जाती है दूर

अगर आप तेजी से बढ़ते मोटापे से परेशान और अपना वजन कम करना चाहते हैं तो आज से ही गिलोय को अपनी डाइट में शामिल कर लें. असल में इस गुणकारी पौधे में एडिपोनेक्टिन और लेप्टिन नाम के तत्व पाए जाते हैं. ये तत्व शरीर की अनावश्यक चर्बी को गलाने में मदद करते हैं, जिससे आपका शरीर कम वक्त में सुड़ौल हो जाता है.

मानसिक तनाव दूर करने में कारगर

अगर आप मानसिक तनाव में घिरे रहते हैं या निराशा ने आपको दबोच रखा है तो गिलोय (Benefits of Giloy) आपकी अच्छी साथी बन सकती है. आप नियमित रूप से गिलोय का सेवन शुरू कर दें. ऐसा करने से न केवल नींद अच्छी आती है बल्कि स्ट्रेस लेवल भी काफी हद तक काबू में आ जाता है. जिससे आप चिंता से मुक्त होकर जीवन जी पाते हैं.

रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है मजबूत

शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में गिलोय कमाल का काम करती है. गिलोय (Benefits of Giloy) के तत्व न केवल शरीर में मौजूद फ्री रेडिकल्स से लड़ते हैं बल्कि बॉडी से खतरनाक विषाक्त एंटीऑक्सीडेंट को बाहर निकालने का भी काम करते हैं. इसके सेवन से शरीर की कोशिकाएं मजबूत होती हैं, जिससे बीमारियों से लड़ने में मदद मिलती है.

कंट्रोल में रहती है डायबिटीज

जिन लोगों को डायबिटीज या ब्लड शुगर हो, उनके लिए भी गिलोय का सेवन (Benefits of Giloy) फायदा पहुंचाने वाला होता है. ऐसे लोग रोजाना सुबह खाली पेट गिलोय का जूस पी सकते हैं. यह जूस थोड़ा कड़वा तो होता है लेकिन इससे शुगर लेवल काफी हद तक कंट्रोल में आ जाता है.

पेट की गड़बड़ी होती है दूर

पेट की खराबी से जूझ रहे लोगों को भी गिलोय का सेवन (Benefits of Giloy) राहत पहुंचाने वाला होता है. अपच, एसिडिटी या पेट दर्द की समस्या से जूझ रहे लोग गिलोय और आंवले के जूस को मिलाकर पी सकते हैं. माना जाता है कि इस उपाय से उन्हें तुरंत राहत मिलती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

