Nabhi me oil dalne ke fayde: रोजाना सोते समय नाभि में 2 बूंद सरसों का तेल डालें, फायदे हैरान कर देंगे

Benefits of putting mustard oil in the navel: नाभि आपके शरीर का एक ऐसा अंग है जिसकी नसे शरीर के कई अंगों से जुड़ी हुई हैं. इसलिए अगर आपकी नाभि स्वस्थ रहती है तो आप कई समस्याओं से बचे रहते हैं. पुराने समय ही दादी-नानी आपको नाभि में तेल डालने की सलाह देती आई होंगी. ऐसे में आज हम आपको नाभि में सरसों का तेल डालने के कई बेहतरीन लाभ बताने जा रहे हैं. नाभि में तेल डालने से आप सफेद बालों की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं. वहीं इससे आपका पाचन तंत्र भी दुरुस्त रहता है जिससे आपको वजन घटाने में भी मदद मिलती है, तो चलिए जानते हैं (Benefits of putting mustard oil in the navel) नाभि में सरसों का तेल डालने के फायदे....

नाभि में सरसों का तेल डालने के फायदे (Benefits of putting mustard oil in the navel)

बालों की रंगत बनाए रखे

अगर आप रोजाना नाभि में सरसों के तेल डालकर थोड़ी देर मसाज करती हैं तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है जिससे आपके बालों की रंगत में सुधार होता है. साथ ही इससे आप सफेद बालों की समस्या से निजात पा लेते हैं. इसके अलावा आपको चमकदार, मजबूत और मुलायम बाल प्राप्त होते हैं.

जोड़ो के दर्द में राहत

अगर आप नाभि में रोजाना सरसों के तेल डालकर सोती हैं तो इससे आपकी मसल्स मजबूत बनती हैं जिससे आपको जोड़ों में दर्द की समस्या से छुटकारा मिलता है.

बेहतर डाइजेशन

अगर आप रोजाना सोने से पहले नाभि में सरसों का तेल डालते हैं तो इससे आपका पाचन तंत्र बेहतर बना रहता है जिससे आप पेट से जुड़ी कई समस्याओं जैसे- गेस, जलन, कब्ज और एसिडिटी से बचे रहते हैं.

बेहतर स्किन के लिए

अगर आप रोजाना सोने से पहले नाभि में तेल डालकर मसाज करते हैं तो इससे आपके चेहरे पर मौजूद पिंपल्स और दाग-धब्बों के निशान दूर होते हैं. इसके साथ ही इससे आपकी रंगत में भी सुधार होता है.

सरसों का तेल नाभि के लिए कैसे इस्तेमाल करें

इसके लिए आप रोजाना सोने से पहले कुछ बूंदे सरसों तेल की अपनी नाभि में डालें. फिर आप करीब 10 से 15 मिनट तक इसको ऐसे ही छोड़ दें. इसके बाद आप नाभि के आसपास हाथों से मसाज करें. नाभि शरीर की कई नसों से जुड़ी होती है इसलिए इससे आपके शरीर को पोषण मिलता है और हेल्थ और ब्यूटी से जुड़ी कई समस्याओं से बचे रहते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

