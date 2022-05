Black Salt Water: काले नमक वाले पानी के फायदे नहीं जानते होंगे आप, इन मरीजों को मिलेगा आराम

Why We Should Drink Black Salt Water: इस बात से हम सभी वाकिफ हैं कि सफेद नमक के बजाय काला नमक सेहत के लिए ज्यादा फायदेमंद है. ब्लैक सॉल्ट का इसतेमाल रायता, सलाद, ड्रिंक्स और फ्रूट सलाद जैसी चीजों में किया जाता है जिससे टेस्ट बढ़ जाता है.

काला नमक क्यों है जरूरी?

काले नमक में पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो सेहत के लिए फायदेमंद हैं. अगर आप काले नमक का पानी रोजाना पिएंगे ये शरीर के लिए लाभकारी साबित होगा, आइए नजर डालते हैं इसकी उपयोगिता पर.

काले नमक वाले पानी पीने के फायदे

1. डायबिटीज में देगा आराम

डायबिटीज के मरीजों को चीनी और नमक के सेवन को कंट्रोल करने की सलाह दी जाती है क्योंकि सफेद नमक में सोडियम की मात्रा ज्यादा होती है जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ने का खतरा बढ़ सकता है. ऐस में बेहतर है कि मधुमेह के रोगी काले नमक के पानी का सेवन करें.

2. डाइजेशन में मददगार

अगर हर सुबह काले नमक का पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन बेहतर हो जाएगा क्योंकि इससे पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और प्रोटीन को पचाने वाले इंजाइम एक्टिव हो जाते हैं और गैस और एसिडिटी जैसी सम्स्याएं नहीं होती.

3. बालों के लिए अच्छा

काले नमक में एक्सफोलिएटिंग और क्लींजिंग प्रॉपर्टीज पाई जाती है जो बालों को सेहतमंद रखने में मदद करती है. इससे स्कैप और हेयर साफ हो जाती है जिसकी वजह से बालों की खूबसूरती बढ़ जाती है.

4. वजन होगा कम

भारत में बढ़ते हुए वजन से कई लोग परेशान रहता है क्योंकि मोटापा कई बीमारियों को जन्म देता है. काले नमक के पानी में एंटी-ओबेसिटी प्रॉपर्टीज पाई जाती है जिससे बढ़ता हुआ वजन तेजी से कम होने लगता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)