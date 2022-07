NHS Gets Green Light for Two New Breast Cancer Drugs: ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रहीं महिलाओं के लिए अच्छी खबर है. एनएचएस (NHS) पर यूज के लिए 2 नई दवाइयों को हरी झंडी मिल गई है. रिपोर्ट के मुताबिक, जिन दो दवाइयों को हरी झंडी मिली है, उनमें एल्पेलिसिब (Alpelisib) और ट्रोडेलवी (Trodelvy) शामिल है. जीवनदायिनी दवा एल्पेलिसिब से एक वर्ष में लगभग 3,000 महिलाओं को लाभ होगा, जबकि एक निश्चित प्रकार के स्तन कैंसर वाले 650 रोगियों को ट्रोडेलवी दवाई से फायदा पहुंचेगा. इस साल की शुरुआत में प्रारंभिक रूप से इन दोनों दवाओं को खारिज कर दिया गया था.

मरीजों को लंबे समय तक जीने में करेगा मदद

नोवार्टिस द्वारा निर्मित एल्पेलिसिब का उपयोग उस जीन को टारगेट करने के लिए किया जाता है जो तेजी से बढ़ने वाले ट्यूमर का कारण बनता है. एनएचएस के कमीशनिंग डायरेक्टर जॉन स्टीवर्ट ने बताया कि, इस दवाई के यूज से सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद मिलेगी. उन्होंने कहा कि, 'कैंसर ड्रग्स फंड की बदौलत एनएचएस रोगियों को तेजी से उपलब्ध कराया जाने वाला यह 100वां जीवन-विस्तार स्तन कैंसर ट्रीटमेंट है और यह माध्यमिक स्तन कैंसर वाले लोगों को लंबे समय तक जीने में मदद करेगा.'

इन मरीजों को होगा ज्यादा फायदा

गिलियड साइंसेज द्वारा निर्मित ट्रोडेलवी, जिसे सैकिटुज़ुमैब गोविटेकन भी कहा जाता है, को भी उस प्रकार के कैंसर के इलाज के लिए अनुमोदित किया गया है, जिसे ऑपरेशन से हटाया नहीं जा सकता है. यह दवाई ट्रिपल नेगेटिव लाइलाज सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित महिलाओं को लाभ पहुंचा सकती है. अभी ऐसे मरीजों को कीमोथेरेपी दी जाती है. ट्रिपल नेगेटिव स्तन कैंसर 40 वर्ष से कम उम्र की महिलाओं में ज्यादा पाया जाता है. मौजूदा समय में यह बीमारी 15 से 20 प्रतिशत महिलाओं को अपना शिकार बना रही है.

बीमारी के विस्तार को धीमा करेगी यह दवाई

नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर एक्सीलेंस (नाइस) ने कहा कि नए उपचार का उद्देश्य ट्यूमर कोशिकाओं की सतह पर एक प्रोटीन को लक्षित करना है जो अंततः मरीजों की मौत का कारण बनता है. क्लीनिकल ट्रायल से पता चलता है कि यह दवा कई महीनों तक बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकती है और पारंपरिक कीमोथेरेपी की तुलना में किसी व्यक्ति के जीवन को लगभग पांच महीने तक बढ़ा सकती है.

मील का पत्थर साबित होगा

ब्रेस्ट कैंसर नाउ के मुख्य कार्यकारी बैरोनेस डेलीथ मॉर्गन, जो ट्रोडेलवी को उपलब्ध कराने के लिए अभियान चला रहे हैं, ने कहा कि, 'यह खबर कि ट्रोडेलवी को अंततः इंग्लैंड में एनएचएस पर उपयोग के लिए नीस द्वारा अनुमति दी गई है. लाइलाज ट्रिपल नेगेटिव सेकेंडरी ब्रेस्ट कैंसर से पीड़ित कुछ महिलाओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण और मील का पत्थर साबित होगा.

