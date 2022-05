Cockroach: तिलचट्टे को भगाना अब नहीं है मुश्किल, घर में ही करें ये 5 उपाय

How to Get Rid of Cockroach: भारत के घरों में शायद ही कोई ऐसा किचन होगा जहां कभी कॉकरोच न आए हों. इस अनचाहे मेहमान से हर कोई छुटकारा पाना चाहता है क्योंकि ये न सिर्फ रसोई घर में आतंक मचाते हैं, बल्कि कई गंभीर बीमारियों को भी दावत देने का काम करते हैं.

कॉकरोच को भगाने के आसान उपाय

कई घर ऐसे होते हैं जहां कॉकरोचों ने अपना पूरा परिवार ही बसा लिया होता है. ऐसे में आपको इस कीड़े पर लगाम लगानी होगी, वरना ये आपके लिए खतरनाक साबित हो जाएंगे. आइए जानते हैं तिलचट्टे को भगाने के आसान घरेलू उपाय.

केरोसिन ऑयल

मिट्टी के तेल की गंध काफी स्ट्रॉन्ग होती है, इससे कॉकरोच (Cockroach) पास नहीं फटकते. जब भी आप पोछा लगाएं, इसमें कुछ बूंद घासलेट मिला लें. जहां पोछा लगाना मुश्किल हो, वहां इस तेल को छिड़क दें. ऐसी जगह केरोसिन ऑयल न डाले जहां आग लगने का खतरा हो.

तेजपत्ता

तेजपत्ते का इस्तेमाल आमतौर पर खाने का टेस्ट बढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन काफी कम लोग इस बात को जानते हैं कि इसके जरिए कॉकरोचों से छुटकारा पाया जा सकता है. तिलचट्टे को इस मसाले की गंध बर्दाश्त नहीं होती. जहां कॉकरोच ज्यादा आते हैं वहां इन पत्तों को क्रश करके रख दें.

लौंग

लौंग (Clove) को बेहतरीन आयुर्वेदिक औषधि माना जाता है, इससे कॉकरोच (Cockroach) दुम दबाकर भाग जाते हैं. जहां-जहां आपको तिलचट्टे का आना जाना दिखे, वहां लौंग के कुछ टुकड़े छिड़क दें

घर को रखें साफ

कॉकरोच (Cockroach) मुख्य रूप से गंदगी के कारण आते हैं, अगर आप नियमित तौर पर घर की सफाई करेंगे तो इस समस्या से जल्द छुटकारा मिल जाएगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)