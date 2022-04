Hair Care Tips: रातों रात ठीक हो जाएंगे डैमेज बाल, बस यूज करें ये 3 घरेलू हेयर मास्क

How To Repair Your Damaged Hair: बालों की खूबसूरती के लिए हम तमाम तरह के उपाय करते हैं, लेकिन केमिकल युक्त प्रोडक्ट्स के ज्यादा इस्तेमाल से बाल डैमेज हो जाते हैं. अगर होली खेलने के बाद बाल कमजोर हो गए हैं तो ये खबर आपके काम की है. बालों को फिर से मुलायम और सिल्की बनाने के लिए आप कुछ हेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं.

ड्रैमेज बालों के लिए यूज करें ये 3 हेयर मास्क

इन हेयरमास्क को बालों पर लगाने से खोई हुई चमक वापस लौट सकती है. साथ ही यह हेयर डैमेज होने से बच सकते है. इन मास्क का उपयोग रातों-रात बालों को ठीक कर सकता है.

1. एलोवेरा हेयर

-सबसे पहले एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल लें.

-अब इसमें 1 छोटा सा चम्मच दालचीनी पाउडर डालें.

-इसके बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

-इस मिश्रण को अपने बालों पर लगाएं.

-करीब 20 से 30 मिनट बाद अपने बालों को सादे पानी से धो लें.

-इससे आपके बाल हाइड्रेट होंगे, साथ ही बालों की चमक लौट सकती है.

2. नारियल तेल और शहद का हेयरमास्क

-एक कटोरी में 2 बड़े चम्मच नारियल तेल लें.

-अब इसमें 2 चम्मच शहद डालकर अच्छी तरह से मिक्स कर लें.

-इसके बाद इसे हल्का सा गर्म करके अपने बालों पर लगाएं.

-करीब 20 मिनट बाद बालों को शैंपू से धो लें.

-डैमेज बालों को दोबारा से रिपेयर करने के मदद मिलेगी.

3. केला, दही और शहद का हेयरमास्क

-एक कटोरी में 2 बड़े साइज के केले लें.

-अब इसे अच्छी तरह से मैश कर लें.

-इसके बाद इसमें 1 बड़ा चम्मच दही और शहद मिक्स करें.

-इसके बाद इसे अपने बालों पर लगाएं.

-करीब 30 मिनट के लिए इस हेयरमास्क को बालों पर लगा हुआ छोड़ दें.

-इसके बाद अपने बालों को नॉर्मल शैंपू से धो लें.

-केले में मौजूद डीप कंडीशनिंग गुण बालों की चमक को लौटाने में आपकी मदद करता है.

-शहद से आपके बालों की खोई हुई चमक वापस लौट सकती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)