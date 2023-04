Mental Health: बच्चों की सुरक्षा पर न दें जरूरत से ज्यादा जोर, उन्हें घेर सकता है चिंता और अकेलापन

Causes Of Depression In Youth: हम एक मानसिक स्वास्थ्य संकट का सामना कर रहे हैं. किशोर और युवा अब पहले से कहीं अधिक उदास, आत्मघाती, चिंतित और अकेले हैं. 2000 के दशक की शुरुआत से किशोरों में अवसाद की दर बढ़ रही है. 2018 के एक राष्ट्रीय सर्वे में पाया गया कि 13.3 प्रतिशत अमेरिकी किशोर पिछले वर्ष अवसाद की स्थिति से गुजरे. लेकिन सिर्फ किशोर ही नहीं - युवा भी पीड़ित हैं.

विश्वविद्यालय परामर्श केंद्रों के 2016 के एक अंतरराष्ट्रीय सर्वेक्षण से पता चला कि विश्वविद्यालय के 50 प्रतिशत छात्रों ने चिंता की भावनाओं के लिए और 41 प्रतिशत ने अवसाद की चपेट में होने के कारण मदद मांगी. बढ़ रही है आत्महत्या की दर

अमेरिका में आत्महत्या से मरने वाली किशोर लड़कियों की संख्या 2000 और 2015 के बीच लगभग दोगुनी हो गई. कनाडा के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य के आंकड़े भी इसी तरह गंभीर हैं. 2003 में, 15-30 आयु वर्ग के 24 प्रतिशत कनाडाई लोगों ने बताया कि उनका मानसिक स्वास्थ्य या तो ठीक ठीक था या खराब (बहुत अच्छे या उत्कृष्ट की तुलना में). 2019 तक, यह संख्या बढ़कर 40 प्रतिशत हो गई. कोविड-19 का असर

कोविड-19 महामारी ने कनाडा के युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य को खराब कर दिया. 2020 में, 15-24 आयु वर्ग के 58 प्रतिशत कनाडाई लोगों ने कम या खराब मानसिक स्वास्थ्य की सूचना दी और 5-24 आयु वर्ग के बच्चों और युवाओं में चार में से एक मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति के कारण अस्पताल पहुंचे. युवाओं में खराब मानसिक स्वास्थ्य में इस वृद्धि की व्याख्या करने के लिए पिछले दशक में क्या बदलाव आया है? कुछ मनोवैज्ञानिक हाल ही में सुरक्षा पर दिए जाने वाले जोर को इस प्रवृत्ति में वृद्धि के एक प्रमुख योगदानकर्ता के रूप में इशारा करते हैं. बच्चों की सुरक्षा में बदलाव

पिछले दशकों में, अमेरिकी और कनाडाई बच्चों ने अधिक स्वतंत्रता का आनंद लिया, भले ही अपराध दर बढ़ रही थी. कनाडा में अपराध की लहर 60 से 80 के दशक के बीच तेजी से बढ़ी. 1990 के दशक की शुरुआत में यह चरम पर पहुंच गई. उसी अवधि के दौरान केबल टीवी लोकप्रिय हो गया, जिसका अर्थ है कि अपराधों की खबरें पहले से कहीं अधिक तेजी से फैलने लगीं. इस वृद्धि ने सुरक्षा पहल को बढ़ावा दिया जैसे दूध के डिब्बों पर लापता बच्चों की तस्वीरें साझा करना और अमेरिकाज मोस्ट वांटेड जैसे अपराध शो. इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि इन सब कारणों से माता-पिता तेजी से भयभीत और सुरक्षात्मक हो गए. 1990 के दशक में अपराध दर कम होने लगी, लेकिन माता-पिता में डर बना रहा. यहीं से अति सतर्क रहने की समस्या शुरू होती है. सुरक्षा की अवधारणा बच्चों की शारीरिक सुरक्षा से परे भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आराम तक विस्तारित होने लगी. इसने बच्चों को उन अनुभवों से वंचित कर दिया जिनकी उन्हें सीखने और बढ़ने के लिए आवश्यकता थी. माता-पिता की अधिक सुरक्षा ने दिया ये योगदान

बच्चों में अस्वास्थ्यकर प्रवृत्तियों को बढ़ावा देने में माता-पिता की अधिक सुरक्षा ने योगदान दिया. अतिसंरक्षित बच्चों में आंतरिक समस्याओं (चिंता और अवसाद के रूप में) और उन्हें बाहरी समस्याओं (अपराध, अवज्ञा या मादक द्रव्यों के सेवन के रूप में) दोनों की संभावना अधिक होती है. कुछ मनोवैज्ञानिकों का प्रस्ताव है कि ओवरप्रोटेक्शन को वे "सुरक्षावाद" कहते हैं, जो बच्चों को चिंतित और उदास लोगों के समान नकारात्मक विचार पैटर्न सिखाता है. सुरक्षावाद अन्य व्यावहारिक और नैतिक चिंताओं के बहिष्कार के लिए एक युवा व्यक्ति की सुरक्षा को अधिक प्राथमिकता दे सकता है. समस्याओं से बचना स्वाभाविक है, लेकिन उन चीजों से परहेज करना जो हमें असुविधा देती हैं, इस विश्वास को मजबूत कर सकती हैं कि हम कुछ मुद्दों को नहीं संभाल सकते हैं और समय के साथ हमें कम सक्षम बना सकते हैं. अनुपयोगी विचार पैटर्न

अपने और अपने बच्चों पर नजर रखने के लिए यहां तीन अस्वास्थ्यकर विचार पैटर्न हैं:- नकारात्मक फ़िल्टरिंग को पहचानें. संभावित नकारात्मक परिणामों पर विचार करते समय अनपर्यवेक्षित विचार (खुशी, स्वतंत्रता, समस्या-समाधान, जोखिम-मूल्यांकन, लचीलापन) जैसे अनुभवों की सकारात्मकता को कम मत समझें. द्विअर्थी सोच से अवगत रहें. अच्छे या बुरे जाल में न पड़ें. एक या दूसरे के बीच संभावना की दुनिया है. लोगों, विचारों, स्थानों या स्थितियों को या तो अच्छा या बुरा (लेकिन कभी भी दोनों या कहीं बीच में नहीं) मानते हुए एक ध्रुवीकरण "हम बनाम वे" रवैए को बढ़ावा देता है और सूक्ष्म को समाप्त करता है. भावनात्मक तर्क को पहचानें. "असुरक्षित" (असहज या चिंतित) महसूस करने का मतलब यह नहीं है कि आप वास्तव में शारीरिक रूप से असुरक्षित हैं. यदि आप सभी प्रकार के तनावों से बचते हैं, तो आप कभी भी तनावों पर काबू पाना नहीं सीखेंगे या अपनी पूरी क्षमता को नहीं समझ पाएंगे. बाधाओं से बचने से हम अपने को कहीं अधिक कमजोर या नाजुक समझ सकते हैं. ऐसा करने से युवाओं में पैदा होती है चिंता

दुनिया को हर मोड़ पर खतरों से भरे स्थान के रूप में चित्रित करने से युवाओं में चिंता की भावना पैदा होती है और वह उन गतिविधियों से बचते हैं जिनके साथ उन्होंने पहले प्रयोग किया होगा. अकेलेपन और चिंता की बढ़ती दर का मतलब है कि कुछ युवाओं को नौकरी मिलने, कार चलाने, यौन संबंध बनाने, शराब पीने और डेटिंग करने में देरी हो रही है. अनुसंधान इस बात का समर्थन करता है कि अतिसंरक्षित पालन-पोषण (जैसे "हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग") किशोरों की भलाई, प्रेरणा, स्वतंत्रता और स्वस्थ तरीके से समस्याओं से निपटने की क्षमता को कम करता है. पीढ़ीगत रुझान बताते हैं कि सभी सामाजिक और आर्थिक जनसांख्यिकी में, अमेरिकी किशोर उन गतिविधियों को बंद कर रहे हैं जिन्हें वे ‘वयस्क’ मानते हैं और पिछली पीढ़ियों की तरह वयस्क स्वतंत्रता की लालसा नहीं रखते हैं. वे माता-पिता की देखरेख के बिना कम समय बिताते हैं क्योंकि वे इस बात से चिंतित होते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, और उन्हें लगता है कि वे इसे संभाल नहीं सकते. वे डेटिंग या यौन संबंध नहीं बनाते हैं क्योंकि वे टूटे हुए दिल, गर्भावस्था और यौन संचारित संक्रमणों के बारे में चिंतित होते हैं. वे शराब इसलिए नहीं पीते क्योंकि उन्हें इस बात की चिंता रहती है कि नशे में धुत्त होकर गलतियां कर देंगे और बाद में लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे. वे ड्राइव नहीं करते क्योंकि वे परिवहन के लिए अपने माता-पिता पर भरोसा करके खुश हैं. यह बोझ युवाओं पर ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए

जबकि इनमें से कुछ बातें तो तर्कसंगत हैं जिनसे बचना चाहिए, लेकिन युवाओं पर यह बोझ इतना भारी नहीं होना चाहिए कि युवाओं को वयस्क बनने से ही रोक दे. टूटे हुए दिल आपको सिखाते हैं कि आप एक रोमांटिक साथी में क्या चाहते हैं, युवा लोगों को सुरक्षित यौन संबंधो के बारे में सिखाया जा सकता है, शराब को मध्यम मात्रा में पिया जा सकता है और गलतियाँ करना स्वस्थ, मानवीय और सामान्य व्यवहार है. किशोरों को जीवन से इतना डरना नहीं चाहिए कि वे इसे जीने के लिए उत्साहित महसूस न करें. अपनी सीमाओं का पता लगाने और सीखने के अवसरों के बिना, युवाओं में असहायता की यह झूठी भावना घर करने लगती है और उनमें उदास और चिंतित होने का खतरा पैदा हो जाता है. सहायक विचार पैटर्न

अपने भीतर सकारात्मक विचार पैटर्न विकसित करना चाहिए. इसका मतलब है खुद को, अपने किशोरों और अपने बच्चों को स्वतंत्र, लचीला और स्वायत्त बनने के आवश्यक अवसर देना. यहां सलाह के कुछ शब्द दिए गए हैं:- अपने जहन पर भरोसा करें. आपके विचार शक्तिशाली हैं. वे निर्देशित करते हैं कि आप दुनिया को, दूसरों को और खुद को कैसे देखते हैं, इसलिए सकारात्मक, तर्कसंगत विचारों को बढ़ावा दें. अपनी आवाज उठाएं. जिज्ञासा और उत्पादक असहमति को प्रोत्साहित करें. यदि हम अपने स्वयं के विश्वासों को चुनौती नहीं देते हैं, दूसरों के दृष्टिकोण को नहीं सुनते हैं और गलत होने की हमारी क्षमता को पहचानते नहीं हैं, तो हम कभी भी खुले विचारों वाले या पूर्ण व्यक्ति बनना नहीं सीखेंगे. हमारे रिश्तों और नौकरियों सहित हमारे जीवन का हर पहलू, अति-भावनात्मक बने बिना एक प्रभावी, सम्मानजनक और उत्पादक तरीके से बहस करने की हमारी क्षमता पर निर्भर करता है. दिल खुला रखें. दूसरों को संदेह का लाभ देने की कोशिश करें क्योंकि ज्यादातर लोग नुकसान करने का इरादा नहीं रखते हैं. डर को अपने विचारों और कार्यों पर हावी न होने दें. अपने आप पर भरोसा करना सीखें. जीवन हमेशा टेढ़ी-मेढ़ी गेंदें फेंकेगा और आपके सामने हमेशा उसे छोड़ने का अधिकार नहीं होगा. जीवन सदा सुरक्षित या जोखिम मुक्त नहीं होता. सबसे अच्छा बचाव यह ज्ञान है कि आप जीवन की चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं. (इनपुट - एजेंसी) हिंदी ख़बरों के लिए भारत की पहली पसंद ZeeHindi.com- सबसे पहले, सबसे आगे