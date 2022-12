Drinking Water in Winter: सर्दियों में कम पानी पीना शरीर को बना सकता है बीमारियों का घर, आज ही हो जाएं अलर्ट

How Much Water Should to Drink During Winter: गर्मियों में तो प्यास खूब लगती है. फ्रिज में बोतलें भरकर ना रखो तो मम्मी चिल्लाने लगती हैं. गर्मी के मौसम में तो पारा चरम पर होता है और लोग बाहर निकलने से भी कतराते हैं. लेकिन सर्दियों में भी पर्याप्त रूप से हायड्रेट रहना बेहद जरूरी है. गर्मियों के मौसम में पसीना खूब निकलता है. इसलिए शरीर को पानी की जरूरत ज्यादा होती है. लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आपको सर्दियों के मौसम में पानी की खपत कम कर देनी चाहिए.

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि सर्दियों में शरीर का अंदरुनी वातावरण गर्म हो जाता है, जिससे सांस लेने से पानी की कमी हो सकती है. एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यह इकलौती चुनौती नहीं है. ठंडे वातावरण में किडनी से ज्यादा पेशाब निकलता है. यह छोटा बदलाव ही काफी बड़ा फर्क पैदा करता है. अगर आपका पसीना नहीं निकल रहा है तो आप पर्याप्त पानी पीना भूल सकते हैं.

डिहायड्रेशन की स्थिति खतरनाक

डिहायड्रेशन वो स्थिति है जब शरीर को जितना पानी चाहिए होता है, उतना उसको नहीं मिल पाता. मामूली डिहायड्रेशन (वो स्थिति जब लोग प्यासे महसूस करने लगते हैं) भी ध्यान केंद्रित करने में मुश्किलें, खराब मेमोरी और मूड से जुड़ा होता है. कई स्टडीज के मुताबिक, जो लोग कम पानी पीते हैं, उनमें क्रोनिक किडनी रोग, गुर्दे की पथरी और यूरीन इन्फेक्शन होने का खतरा ज्यादा होता है.

पानी की मामूली कमी भी रक्त कोशिकाओं के काम को उतना ही प्रभावित करती है, जितना सिगरेट पीने होता है. डिहायड्रेशन से सूजन, धमनी की जकड़न, ब्लड प्रेशर रेग्युलेशन और अन्य फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं जो दिल के रोग और स्ट्रोक के जोखिम को बढ़ा सकते हैं. रिसर्च के मुताबिक पानी की कमी का कनेक्शन डायबिटीज से भी होता है. डायबिटीज लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारी है, जो हम क्या खाते हैं, क्या पीते हैं और कितना फिजिकली एक्टिव रहते हैं, इससे जुड़ा है. तो लोगों को कितना पानी पीना चाहिए.

ये फैक्टर्स डालते हैं असर

एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एक्टिविटी लेवल, पर्यावरण का तापमान जैसे फैक्टर्स पर पानी की रोजमर्रा की जरूरत निर्भर कती है. अगर आप आयरनमैन एथलीट हैं, जो हर दिन 4 घंटे वर्कआउट करता है तो आपको ज्यादा पानी की जरूरत पड़ेगी. फेडरल इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिसिन के मुताबिक, महिलाओं को हर दिन 2.7 लीटर और पुरुषों को 3.7 लीटर पानी हर दिन पीना चाहिए. यह सुनने में ज्यादा लग सकता है लेकिन खाना हर रोज कुल पानी का लगभग 20% योगदान देता है. इसलिए महिलाओं को 8 ग्लास और पुरुषों को 12 ग्लास पानी पीना चाहिए. सर्दियों में ठंडा पानी आपको तरोताजा कर सकता है. लेकिन अगर आप कुछ ठंडा पीना नहीं चाहते तो गुनगुना या फिर गर्म पानी पिएं. यह हाइड्रेटेड रहने और कैलोरी खपत को कम करने का एक शानदार तरीका है.

पाठकों की पहली पसंद Zeenews.com/Hindi, अब किसी और की जरूरत नहीं