Dragon Fruit: इस महंगे फल को कभी किया है टेस्ट? जानिए इसके 5 जबरदस्त फायदे

Dragon Fruit For Health: अगर आपको अपनी सेहत बेहतर रखनी है तो 'कमलम' (Kamalam) यानी ड्रैगन फ्रूट का सेवन जरूर करें, इससे शरीर को कई बड़े फायदे होंगे.