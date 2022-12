Fitness Tips: 40 साल की उम्र में वर्कआउट में करें ये बदलाव, Sushmita Sen जैसा होगा फिगर

Best Workout For People Over 40 Years: आज के समय में हर कोई फिट रहना चाहता है.चाहे कोई भी उम्र हो.लेकिन उम्र बढ़ने के साथ आपको वर्कआउट के दौरान कुछ बातों का जरूर रखना चाहिए.ऐसा इसिलए क्योंकि उम्र बढ़ने पर आप ज्यादा एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं. वही अगर आप अपना शरीर ज्यादा एक्टिव रखेंगे तो आपका शरीर 50 साली उम्र में भी एक्टिव रहता है.लेकिन आपको बढ़ती उम्र में कुछ बातों का ध्यान जरूररखना चाहिए. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि 50 साल की उम्र में आप वर्कआउट करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए.

40 की उम्र में वर्कआउट करते समय इन बातों का रखें ध्यान-

सही एक्टिविटी चुनें-

40 की उम्र में आप लोअर इंपैक्ट वाले व्यायाम करें जिसमें कम जंप हो. ऐसा इसलिए क्योंकि ये आपके ज्वाइंट को नुकसान नहीं पहुंचाएगें. वहीं एक्सरसाइज चुनते समय डॉक्टर की भी मदद लें. ऐसा करने से आप फिट भी रहेंगे और कोई दिक्कत भी नहीं होगी.

वॉकिंग करें-

उम्र बढ़ने पर आप एक्सरसाइज में वॉकिंग करें. ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपकी स्टैमिना बढ़ेगी और आपके लोअर बॉडी मसल्स मजबूत होंगे, बता दें वॉकिंग से बोन डिजीज होने की संभावना भी कम हो जाती है. इसलिए 40 की उम्र होते ही वॉकिंग पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए.

जॉगिंग करें-

अगर आपको वर्कआउट के समय में पसीना बहाना पसंद है को आप कुछ देर जॉगिंग जरूर करें. लेकिन इस बाद का ध्यान रखें कि आप अच्छी क्वालिटी का जूता पहने हों. ऐसा करने से ज्वाइंट की समस्या दूर रहेगी. वहीं ध्यान रखें कि जॉगिंग से पहले वार्मअप जरूर करें.

डांस करें-

40 की उम्र में आप डांस स्टेप की मदद से भी खुद को फिट रख सकते हैं. इसके लिए आप घर पर कुछ देर म्यूजिक लगाएं और अपने पसंद का डांस करें.

साइकिलिंग (cycling) करें-

अगर आपके पैरों और लौअर पार्ट में कमजोरी महसूस होती हैं तो आप साइकिलिंग कर सकते हैं इससे ब्लड फ्लो अच्छा होगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

