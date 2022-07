Warts Removing Tips: लहसुन की मदद से गायब होंगे मस्से, बस इस 2 चीजों को कर लें मिक्स

How To Remove Warts From Face: हम लोग अक्सर अपने चेहरे की खूबसूरती बढ़ाने की कोशिशें करते हैं, लेकिन अगर फेस पर मस्से निकल आएं तो इसकी वजह से फेशियल ब्यूटी पर बुरा असर पड़ता है. आमतौर पर त्वाचा में मेलानिन (melanin) के ज्यादा होने के कारण चेहरे पर बड़े मस्से निकल आते हैं, तो कई लोगों को पैदाइश के वक्त से इन परेशानियों का सामना करना पड़ता है. अगर आप इस समस्या का समाधान चाहते हैं तो इसके लिए आप घर में यूज होने वाली सब्जी लहसुन का इस्तेमाल कर सकते हैं, हालांकि इसके साथ आपको कुछ चीजों को भी मिक्स करना होगा, तभी फायदा मिलेगा.

लहसुन की मदद से गायब होंगे मस्से

लहसुन का इस्तेमाल करके आप चेहरे और गर्दन पर मौजूद मस्से को रिमूव कर सकते हैं. इसके लिए लहसुन को छीलकर तीन या चार कलियां अलग कर लें. फिर इन कलियों को छुरी की मदद से छोटें-छोटे टुकड़ों में काट लें और फिर मस्से पर रखकर बैंडेज को चिपका दें. करीब 5 से 6 घंटे के लिए इसे ऐसे ही छोड़ दें और आखिर में साफ पानी से फेसवॉश कर लें. अगर रेगुलर इस विधि को अपनाएंगे तो कुछ ही दिनों में मस्से गायब हो जाएंगे.



लहसुन के साथ मिला लें ये 2 चीजें

1. लहसुन और प्याज

चेहरे से मस्से हटाने के लिए लहसुन के साथ प्याज को मिक्स किया जा सकता है. इन दोनों को पहले अच्छी तरह पीस लें और फिर इसका रस निचोड़ दें. अब इसे रुई की मदद से मस्से पर लगाएं और तकरीबन 20 से 30 मिनट तक रहने दें. आखिर में साफ पानी से चेहरे को धो लें.

2. लहसुन और कैस्टर ऑयल

कैस्टर ऑयल को आमतौर पर हेयर ग्रोथ और बालों की मजबूती के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन आप अगर इसे लहसुन के साथ यूज करेंगे तो जिद्दी मस्से भी गायब हो जाएंगे. इसके लिए 2 से 3 लहसुन की कलियां लें और उसमें अरंडी के तेल की कुछ बूंदे मिक्स कर लें. रात को सोते वक्त एफेक्टेड एरियाज में लगा लें और सुबह के वक्त पानी से धो लें.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

