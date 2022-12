Guava Leaf for Diabetes: डायबिटीज कंट्रोल करने में कमाल का काम करते हैं इस फल के पत्ते, रोज एक कप चाय पीकर घटा सकते हैं शुगर

How to Use Guava Leaves to Control Blood Sugar Level: सर्दियों में अमरूद खाना एक सामान्य सी बात है. इन दिनों मिलने वाले अमरूद में कीड़े नहीं पड़ते हैं. इसलिए इन दिनों उनकी डिमांड भी जबरदस्त रहती है. लेकिन क्या आपको पता है कि यह स्वादिष्ट फल डायबिटीज को कंट्रोल करने में भी कमाल का काम करता है. असल में जब अग्नाश्य शरीर में इंसुलिन नाम का हार्मोन बनाना कम या बंद कर देता है तो शरीर में ब्लड शुगर (Blood Sugar) का लेवल बढ़ने लगता है. इसके चलते बार-बार प्यास लगना, घाव का देरी से ठीक होना, बार-बार यूरिन आना, आंखों से कम दिखने की समस्या शुरू हो जाती है.

डायबिटीज खत्म करने का कोई इलाज नहीं

खास बात ये है कि डायबिटीज (Diabetes) को खत्म करने का अभी तक कोई सक्षम इलाज नहीं खोजा जा सका है. अगर किसी को एक बार डायबिटीज की बीमारी हो जाए तो उसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है, खत्म नहीं. जब यह बीमारी कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो शरीर के दूसरे अंगों को डैमेज करना शुरू कर देती है. इससे बचने के लिए मेडिकल एक्सपर्ट एलोपैथिक दवाओं के साथ आयुर्वेदिक उपचार की भी सलाह देते हैं. साथ ही खानपान में परहेज और फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाने की सलाह देते हैं. आज हम आपको अमरूद के पत्तों (Guava Leaves for Diabetes) से जुड़े ऐसे ही एक असरदार नुस्खे के बारे में बताते हैं, जिसका इस्तेमाल कर आप डायबिटीज से आजादी पा सकते हैं.

अमरूद की पत्तियों में होते हैं जबरदस्त गुण

NCBI की एक स्टडी के मुताबिक अमरूद के पत्तों (Guava Leaves for Diabetes) में जबरदस्त औषधीय गुण होते हैं. इसके पत्तों के रस में एंटी-हाइपरग्लाइसेमिक गुण पाए जाते हैं, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल रखने में मदद करते हैं. यही वजह है कि जापान, चीन, कोरिया, ताइवान समेत कई देशों में डायबिटीज (Diabetes) कंट्रोल करने के लिए अमरूद के पत्तों से बनी चाय का इस्तेमाल किया जाता है. इसे इस्तेमाल करने के लिए आप या तो खुद अमरूद के पत्ते खरीदकर ले आएं या फिर बाजार से इन्हें खरीदकर चाय बना सकते हैं.

कई बीमारियों में मिलता है जबरदस्त फायदा

अगर अमरूद के पत्तों (Guava Leaves for Diabetes) के रस के फायदों की बात की जाए तो यह ब्लड शुगर (Blood Sugar) को कंट्रोल करने में अहम भूमिका निभाती है. इसके साथ ही स्किन की बनावट में सुधार लाने, कैंसर से लड़ने, कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने, आंखों की रोशनी और दस्त में राहत देने का भी काम करता है. इसकी चाय के सेवन से मोटापे और पेट की चर्बी भी धीरे-धीरे कम होती जाती है, जिससे आप कई बीमारियों से खुद को बचाने में कामयाब रहते हैं.

