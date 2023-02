Hair Care Tips: कलर करने बाद बाल हो गए हैं रूखे? इस तरह से करें देखभाल, Katrina Kaif जैसे खूबसूरत होंगे बाल

How To Take Care Of Bleached Hair: चेहरे की सुंदरता हमारे बाल होते हैं. हमारे बाल बहुत बड़ा योगदान करते हैं हमारे बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाने में बहुत योगदान देते हैं. लेकिन आजकल कम उम्र में ही लोगों के बाल सफेद होने लगे हैं. इसके पीछे की वजह खराब लाइफस्टाइल,अनहेल्दी खाना आदि. ऐसे में लोग बालों को कलर करने लगते हैं. वहीं कई बार केमिकल युक्त प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की वजह से भी बाल सफेद होने लगते हैं. वही अगर आप भी बालों को कलर करते हैं और आपके बाल रूखे और बेजान हो गए हैं तो आपको कुछ घरेलू तरीकों को अपनाकर आप अपने बालों शाइनी और खूबसूरत बना सकते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप किस तरह से अपने बालों को खूबसूरत बना सकते हैं?

कलर करने के बाद इस तरह से करें बालों की देखभाल-

करी पत्ता (Curry leaf)-

करी पत्ता में कई प्रकार के औषधीय गुण पाए जाते हैं. इसका इस्तेमाल करे से कई तरह की बीमारियों में किया जाता है. करी पत्ता हमारे बालों को भी बड़ी आसानी से काला करता है. इसलिए अगर आप बालों में कलर करते हैं तो आप करी पत्ता को अपने बालों में लगा सकते हैं. इसको लगाने के लिए आप 2 चम्मच आंवला पाउडर ले और 2 चम्मच ब्राह्मी पाउडर ले लें. अब इसके मिश्रण में करी पत्ता को महीन पीसकर मिला लें अब इस मिश्रण में पानी मिला लें और इस पेस्ट को अपने बालों में एक घंटे तक लगाकर रखें उसके बाद बालों को पानी से धो लें.

नारियल का तेल (coconut oil)-

नारियल का तेल बालों के लिए सबसे अच्छा माना जाता है इससे हम सफेद बालों को भी काला कर सकते हैं अगर आप बालों में नारियल के तेल में नींबू मिलाकर लगाते हैं तो इसे बाल काले हो जाते हैं. इसको बालों में 3 घंटे के लिए छोड़ दें फिर बालों को हेयर वॉश करें. ऐसा करने से बाल शाइनी और सॉफ्ट भी बनते हैं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)