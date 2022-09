Hair Care Tips: रात में सोने से पहले बालों पर लगाएं ये चीजें, बढ़ेगी हेयर शाइन

What To Apply On Hair At Night: बाल हमारी खूबसूरती को बढ़ाने का काम करते हैं. ऐसे में बालों का लंबा, घना और चमकदार होना बहुत जरूरी होता है. वैसे तो लोग अपने बालों की केयर करते हैं लेकिन बिजी लाइफस्टाइल में एक्स्ट्रा केयर कर पाना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से बाल डैमेज,रूखे और बेजान नजर आने लगते हैं. ऐसे में अगर आप दिन के समय में बालों के लिए समय नहीं मिल पाता है तो आप रात के समय में बालों की देखभाल कर सकते हैं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि रात के समय में सोने से पहले आपको किन चीजों को लगाना चाहिए? चलिए जानते हैं.

रात को बालों में लगाना चाहिए ये चीजें-

सीरम अप्लाई करें-

कई लोग सिर्फ हेयर वॉश करने के बाद ही सीरम अप्लाई करते हैं. लेकिन बालों को पोषण देने के लिए रात के समय भी सीरम लगाना फायदेमंद हो सकता है.जी हां बालों पर रातभर सीरम लगाकर रखने से बालों पर पर्याप्त पोषण मिलता है. इससे बालों में नमी बनी रहती है. बाल में एक नई चमक भी आती है, इसके लिए आप अपने हाथ पर सीरम की कुछ बूंद लें. इसे अपने बालों की लेंथ पर लगाएं. ऐसा करने से आपके बाल मुलायम नजर आएंगे.

ऑयल मसाल करें-

बालों को मजबूती प्रदान करने के लिए हेयर ऑयलिंद करना बहुत जरूरी होता है. अकसर लोग दिन में हेयर ऑयलिंग करना पसंद नहीं करते हैं. लेकिन रात में बालों में तेल लगाने से बाल मजबूत बनते हैं. इसको लगाने के लिए आप रात में बालों में तेल से मसाज करें और सुबह किसी माइल्ड शैंपू से बालों को धो लें.

एलोवेरा जेल लगाएं-

आप रात को बालों पर एलोवेरा जेल लगा सकते हैं. बता दें एलोवेरा बालों के लिए काफी फायदेमंद होता है अगर आप रोजाना रात को बाल और स्कैल्प पर एलोवेरा जेल लगाएंगे तो इससे बालों को पर्याप्त पोषण मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

ये ख़बर आपने पढ़ी देश की नंबर 1 हिंदी वेबसाइट Zeenews.com/Hindi पर