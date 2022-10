Hair Care Tips: नहाने से पहले बालों में जरूर लगाएं ये चीजें, हेयर बनेंगे चमकदार

Apply These Things To Your Hair Before Aaking A Bath: बाल आपकी खूबसूरती बढ़ाने का काम करते हैं. मुलायम, चमकदार बाल हर किसी की चाहत होते हैं. वहीं जब बाल रूखे, बेजान और फ्रिजी होते हैं तो पूरा लुक ही खराब हो जाता है. ऐसे में अगर आपके बाल भी खराब है और आप भी बालों को मुलायम और चमकदार बनाना चाहते हैं. तो आपको नहाने से पहले बालों में कुछ चीजों को जरूर लगाना चाहिए.ऐसा करने से आप अपने बालों को मुलायम और चमकदार (soft and shiny)आसानी से बना सकते हैं.

नहाने से पहले बालों पर लगाएं ये चीजें-

नारियल का तेल (coconut oil)-

बालों को मजबूत और घना बनाने के लिए हेयर ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि बालों को पोषण देने के लि ऑयलिंग (oiling) बहुत जरूरी होती हैं. इसके लिए नारियल तेल को हल्का गुनगुना करके बालों और स्कैल्प पर लगाएं . अब 10 मिनट तक हल्के हाथों से बालों की मसाज करें. अब 1 घंटे बाद बालों को शैंपू से धो लें. ऐसा करने से बालों नमी मिलती है.

अंडा (egg)-

नहाने से पहले बालों पर अंडा लगाना बहुत फायदेमंद होता है. इसके लिए आप एक अंडे का येलू पार्ट निकाल लें अब इसे अच्छी तरह से फेट लें और इस पेस्ट को बालों और स्कैल्प पर अच्छी तरह से लगाएं. अंडे को 20 मिनट तक बालों में रहने दें और बाद में बालों को शैंपू से धो लें ऐसा करने से बालों में चमक आती है और ड्राईनेस दूर हो जाती है. इसका इस्तेमाल हफ्ते में 2 दिन जरूर करना चाहिए.

दही (curd)-

दही को बालों के लिए काफी अच्छा माना गया है .दही बालों के रूखेपन को कम करता है. बता दें दही से बाल मुलायम चमकदार और खूबसूरत होते हैं इसलिए आप चाहें तो नहाने से पहले बालों पर दही लगा सकते हैं. इसके लिए आप बाउल में दही लें और उसे बालों और स्कैल्प पर लगाएं और 20 मिनट तक इसे बालों में रहने दें और इसके बाद नहा लें.ऐसा करने से बालों की समस्या दूर हो जाती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)