Hair Care Tips: बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने से हेयर फॉल से मिलेगी राहत, इस तरह से करें इस्तेमाल

Benefits Of Applying Aloe Vera And Mustard Oil On Hair: बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने से कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. वहीं बचपन से ही हम सभी बालों में सरसों का तेल लगाते आ रहे हैं. यह बालों के लिए हेयर टॉनिक का काम करता है. बता दें सरसों का तेल लगाने से बाल मजबूत होते हैं.सरसों के तेल में प्रोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स,ओमेगा-3 फैटी एसिड जैसे पोषक तत्व मौजूद होते हैं. अगर आप बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल मिलाकर लगाते हैं तो बालों को कई फायदे मिलते हैं. चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने के क्या फायदे मिलते हैं? चलिए जानते हैं.

बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने के फायदे-

रूसी से छुटकारा मिलता है-

स्कैल्प पर एलोवेरा और सरसों का तेल मिलाकर लगाने से डैंड्रफ की समस्या से छुटकारा मिलता है. एलोवेरा और सरसों के तेल दोनों में ही एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं. जिसकी वजह से यह स्कैल्प में नमी को लॉक करने में मदद मिलती है और रूसी की समस्या से छुटकारा मिलता है.

डैमेज बालों से छुटकारा-

अगर आप हफ्ते में 3 दिन सरसों तेल में एलोवेरा मिक्स करके लगाते हैं तो इससे आपको फ्रिजी हेयर से छुटकारा मिलता है. ऐसा इसलिए क्योंकि एलोवेरा और सरसों का तेल पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं जिससे डैमेज रिपेयर होती है और बालों में नमी बनी रहती है.

बाल झड़ना बंद होते हैं-

एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने से बालों के रोम को पोषण मिलता है और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होता है. यह कॉम्बिनेशन आपके बालों की जड़ों को मजबूत बनाता है.और बालों का झड़ना कम करता है.

बालों में एलोवेरा और सरसों का तेल लगाने का तरीका-

इसको लगाने के लिए एलोवेरा जेल में 2 चम्मच एलोवेरा जेल में एक चम्मच सरसों ते डालें इसे अच्छी तरह मिलाएं. इसके बाद इसे पेस्ट अपने बालों में 30 मिनट के लिए लगाएं. इसके बाद बालों को धो लें ऐसा आप हफ्ते मं 2 बार कर सकते हैं.

