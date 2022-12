Hair Care Tips: सर्दियों के मौसम में नहीं रुक रहा है हेयर फॉल, इस चीजों को करें ट्राई, Katrina Kaif जैसे होंगे बाल

Tis To Get Rid Of Hair Fall: सर्दियों में हेयर फॉल की समस्या कई लोगों में आम होती है.इस मौसम में लोग बालों के रूखेपन और बालों के झड़ने से परेशान रहते हैं. इससे छुटकारा पाने के लिए लोग महंगे हेयर केयर प्रोडक्ट्स का भी इस्तेमाल करते हैं.लेकिन इसके बाद भी हेयर फॉल से छुटकारा पाना मुश्किल हो जाता है. ऐसे में अगर आप भी हेयर फॉल की समस्या से परेशान हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो कुछ घरेलू तरीके अपना सकते हैं.चलिए हम यहां आपको बताएंगे कि आप हेयर फॉल से छुटकारा पाने के लिए किन तरीकों को अपना सकते हैं?

इस तरह से करें हेयर फॉल कंट्रोल-

मेथी दाना (fenugreek seeds) की लें मदद-

मेथी में प्रोटीन, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और विटामिन सी होता है जो बालों को पोषण देने का काम करता है.जिसकी वजह से बाल जड से मजबूत भी बनते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप 2 चम्मच मेथी को रातभर के लिए पानी में भिगों दें. इसके बाद सुबह उठकर मेथी को पीसकर बालों पर लगाएं. अब 45 मिनट बाद बालों को साफ पानी से धो लें. ऐसा करने से आपके बाल सॉफ्ट और चमकदार भी बनेंगे.

करी पत्ते (curry leaves) का इस्तेमाल करें-

करी पत्ते को एंटी-ऑक्सीडेंट,प्रोटीन और कैरोटीन का बेस्ट सोर्स माना जाता है. इसलिए इसका इस्तेमाव करने से बालो का झड़ना कम होता है और बाल तेजी से लंबे होते हैं. इसका इस्तेमाल करने के लिए आप नारियल के तेल को गर्म करें और उसमें करी पत्ता डाल दें अब इसे अच्छे से गर्म करें. जब तेल ठंडा हो जाएं तो बालों में लगाएं और 40 मिनट बाद बालों को शैंपू कर लें.

ग्रीन टी (Green tea)-

ग्रीन टी एंटी-ऑक्सीडेंट,विटामिन बी और विटामिन सी से भरपूर होती है तो हेयर फॉल कंट्रोल करने में मदद करती है. ऐसे में अगर आप हेयर फॉल से परेशान हैं तो ग्रीन टी बैग्स को पानी उबालकर ठंडा कर लें अब इसे अपने बालों में लगाएं. इससे आपको हेयर फॉल से छुटकारा मिलेगा.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

