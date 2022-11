Hair Care Tips: आंवले से बने इस हेयर मास्क को लगाने से घुटनों तक लंबे होंगे बाल, ये है लगाने का सही तरीका

How To Use Amla For Hair Growth At Home: सेहत के साथ-साथ आंवला ब्यूटी के लिए भी बहुत फायदेमंद होता है. वैसे तो इसका इस्तेमाल कई तरह से किया जा सकता है. वहीं यह तो सभी जानते हैं कि आंवला बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. ऐसे में अगर आप भी बाल न बढ़ने की समस्या से परेशान हैं और आपके बाल उम्र से पहले ही सफेद हो रहे हैं तो आप आंवले का इस्तेमाल कर सकते हैं. जी हां आंवले से बना यह हेयर पैक आपकी बालों से जुड़ी कई समस्याओं को समाप्त करता है और आपके बालों मजबूत करने के साथ-साथ तेजी से लंबा भी करता है. चलिए जानते हैं हेयर पैक बनाने का सही तरीका.

आंवले से बनाएं ये हेयर मास्क-

मेथी और आंवला-

मेथी के बीज बालों के रोम में ब्लड फ्लो में सुधार करके बालों की ग्रोथ को बूस्ट करते हैं. मेथी बालों की ग्रोथ को बढ़ावा देती है.इसलिए यह बालों के लिए बहुत फायदेमंद होता है. इस मास्क को बनाने के लिए मेथी पाउडर, मेथी पाउडर और गुनगुना पानी इन सभी को मिलाकर एक मिश्रण बना लें अब इस मिश्रण को रात भर भीगने दें और अगली सुबह इस मिश्रण को अपने स्कैल्प पर लगाएं. इस मास्क को 20 मिनट तक लगा रहने दें और इसके बाद पानी से बालों को धो लें. यह पैक लगाने से बाल तेजी से लंबे होते हैं.

करी पत्ता और आंवला-

करी पत्ते में एंटी बैक्टीरियल,एंटिफंगल और एंटीऑक्सिडेंट है. ये स्कैप्ल के हेल्थ मे सुधार करते हैं और बालों के झड़ने को कम करते हैं. इस पैक को बनाने के लिए पैन में नारियल का तेल गर्म और उसमें कटा हुा आंवला और करी पत्ता डालें तेल को ब्राउन होने तक गर्म करे. अब आंच बंद कर दें और तेल को ठंडा होने के लिए अलग जगह रख दें अब इसमें करी पत्ता और आंवला हटाएं और स्टोर करें. इसे अपने स्कैल्प औप बालों पर 15 मिनट तक लगाएं और मालिश करें और बालों को शैंम्पू से धो लें.