Hair Care Tips: इन स्थितियों में भूलकर भी नहीं लगाएं बालों में तेल, पड़ सकता है पछताना

Do Not Apply Hair Oil In These Situations: बाल और स्कैल्प में लेत लगाने से ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है और बाल घने और मजबूत बनते हैं. लेकिन कुछ खास स्थितियों में तेल लगाने से बचना चाहिए, क्योंकि गलत समय पर तेल लगाने से आपके बाल खराब हो सकते हं. ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि आपको किन स्थितियों में आपको बालों में तेल लगाने से बचाना चाहिए.

बालों में इस समय न लगाएं तेल-

मुंहासों की समस्या (Forhead Acne)

अगर आपके माथे पर एक्ने नजर आ रहे हैं तो इस दौरान सिर पर तेल लगाने की गलती न करें. तेल लगाने से एक्ने की संख्या बढ़ सकती है. अगर आपका स्कैल्प ऑयली है तो तेल चेहरे पर आ सकता है और एक्ने के साथ स्किन संबंधी अन्य समस्याएं हो सकती हैं. वहीं इस समस्या से बचने के लिए समय-समय पर बालों को शैंपू और पानी की मदद से साफ करें,ऐसा करने से एक्सट्रा ऑयल माथे और चेहरे पर नहीं आएगा.

ऑयली स्कैल्प (Oily Scalp)-

अगर आपका स्कैल्प पहले से ऑयली है तो आपको इस स्थिति में तेल लगाने से बचना चाहिए. स्कैल्प पर ज्यादा ऑयल होना ठीक नहीं है. इसके कारण स्कैल्प में खुजली की समस्या हो सकती है. ऐसा इसलिए क्योंकि ऑयली स्कैल्प होने के कारण हेयर फॉल की आशंका बढ़ जाती है. वहीं बता दें अगर आपका स्कैल्प पर ऑयल रहता है तो रोजाना तेल लगाने से अच्छा है हफ्ते में 2 बार ही तेल लगाएं.

डैंड्रफ (Dandruff)-

अगर आपको सिर में डैंड्रफ है तो तेल लगाने की गलती न करें. डैंड्रफ वाले बालों में तेल लगाने से डैंड्रफ बढ़ सकता है. फंगर इंफेक्शन के कारण डैंड्रफ होता है. वहीं अगर आप तेल लगाएंगे तो बैक्टीरिया की मात्रा बढ़ जाएगी. इसके अलावा स्कैल्प में किसी भी तरह का बैक्टीरियल और फंगर इंफेक्शन होने पर भी आपको तेल लगाने से बचना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

