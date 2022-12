Hair Care Tips: गीले बालों के साथ भूलकर भी न करें ये काम, हो सकते हैं हेयर फॉल के शिकार

Do Not Do This Work Even By Mistake With Wet Hair: बालों की देखभाल करना बहुत जरूरी होता है. ऐसा इसलिए क्योंकि अगर बालों की सही से देखभाल न की जाए तो बाल पूरी तरह से डैमेज हो जाते हैं. जिसकी वजह से हेयर फॉल की समस्या भी होने लगती है. वहीं कुछ लोग बालों को शैंम्पू करने के बाद कुछ गलतियां करते हैं जो बालों को नुकसान पहुंचा सकती हैं.ऐसे में हम यहां आपको बताएंगे कि गीले बालों के साथ किन कामों को करने से बचना चाहिए?

गीले बालों के साथ भूलकर भी न करें ये काम-

गीले बालों को न करें कंघी-

गीले बालों को कंघी नहीं करना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि गीले बालों में कंघी करने से बाल टूटने लगते हैं. जी हां गीले बालों को कंघी करने पर ये अक्सर जड़ से टूटते हैं. इसलिए ध्यान रखें कि हालों को अच्छे से सूख जाने के बाद ही कंघी करें. वहीं अगर आपको गीले बालों में कंघी करने की आदत है तो आप मोटे ब्रश वाली कंघी का इस्तेमाल कर सकते हैं. लेकिन पहले बालों को सुलझा लें.

बाल बांधने से बचे-

गीले बालों को बिल्कुल नहीं बांधना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि जब आप अपने बालों को पोनीटेल में बांधती हैं तो वो खीचते हैं ऐसे में बाल टूट भी सकते हैं. इसलिए बालों को सुखाकर ही बांधें.

हेयर स्प्रे (hair spray)-

बहुत से लोग गीले बालों पर हेयर स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं लेकिन ऐसे करने से बचना चाहिए ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके बाल डैमिज हो सकते हैं. इसलिए हालों को सूख जाने के बाद ही हेयर स्प्रे करें.

गीले बालों को तौलिए में बांधकर न रखें-

बहुत से लोगों की आदत होती है कि वह बालों तौलिए से बांधकर रखते हैं. लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए. क्योंकि ऐसा करने से बाल टूटने लगते हैं.इसलिए गीले बालों को तोलिए से पोछकर सुखाएं.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

