Hair Care Tips: ड्राई हेयर की समस्या से हैं परेशान? बालों को सिल्की बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स, तुरंत दिखेगा असर

How To Get Silky Smooth Hair: सिल्की और चमकदार बाल पाना हर किसी की चाहत होती है. वहीं कई लोगों के रूखे और बेजान बालों से परेशान होते हैं जो पूरे लुक को खराब कर देते हैं. ऐसे में महिलाएं हो या पुरुष अपने बालों को सिल्की और चमकदार बनाने के लिए बालो की रिबॉन्डिंग करवाते हैं. लेकिन इन ट्रीटमेंट से बाल कुछ ही समय के लिए शाइनी बनते हैं. वहीं फिर एक समय के बाद आपके बाल पहले से अधिक ड्राई और रूखे होने लगते हैं. ऐसे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं क्योंकि हम यहां आपको कुछ ऐसे टिप्स बताएंगे जिन्हें अपनाकर आप बालों चमकदार और खूबसूरत बना सकते हैं.

बालों को सिल्की बनाने के लिए फॉलो करें ये टिप्स-

बालों की ऑयलिंग (oiling)करें-

बालों को मजबूत बनाने के लिए ऑयलिंग करना बहुत जरूरी होता है. ऑयलिंग करने से बालों से जुड़ी कई समस्याओं से छुटकारा मिल सकता है. वहीं अगर आपके बाल ड्राई और बेजान हैं तो आपको ऑयलिंग जरूरी करनी चाहिए.बता दें ऑयलिंग करने से बालों को पर्याप्त पोषण भी मिलता है जिससे बालों का विकास तेज होता है. बाल टूटने अलावा ऑयलिंग करने से बालों को पर्याप्त पोषण मिलता है जिससे बालों का विकास तेज होता है और बाल टूटने से बचते हैं. वहीं हेयर ऑयलिंग के लिए आप नारियल तेल, ऑलिव ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं.

विटामिन्स- मिनरल्स (Vitamins - Minerals)से भरपूर डाइट लें-

जिस तरह हेल्थ के लिए विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी होते हैं उसी तरह बालों के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाना भी बहुत जरूरी होता है. इसलिए अगर आप बालों को सिल्की और चमकदार बनाना चाहते हैं तो अपनी डाइट में अखरोट, साबुत अनाज और पालक जैसे फूड्स डाइट में शामल करें.

हेयर मास्क (hair mask) अप्लाई करें-

बालों को सिल्की और चमकदार बनाने के लिए हेयर मास्क लगाना बहुत जरूरी है. हेयर मास्क न सिर्फ बालों को बल्कि स्कैल्प की कंडीशन में भी सुधार करता है. इससे बाल और स्कैल्प हाइड्रेट बने रहते हैं. इसके साथ ही बालों को नमी भी मिलती है. इसलिए आपको हफ्ते में मास्क जरूर अप्लाई करना चाहिए.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी घरेलू नुस्खों और सामान्य जानकारियों पर आधारित है. इसे अपनाने से पहले चिकित्सीय सलाह जरूर लें. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)